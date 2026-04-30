Die Strava-Plattform bzw. Stava-App dürfte zahlreichen Sportlern bekannt sein. Falls euch Strava kein Begriff ist, so holen wir euch einmal kurz ins Book. Mit Strava könnt ihr eure sportlichen Aktivitäten aufzeichnen (über 50 Sportarten), intelligenter trainieren, ein Netzwerk aufbauen, euch mit anderen Sportlichen vergleichen und vieles mehr. Nun hat Strava den Launch von Physiotherapie als Aktivitätstyp bekannt gegeben.

„Physiotherapie“: neuer Aktivitätstyp bei Strava

Strava blickt auf mehr als 195 Millionen Nutzer. weltweit. Diese wollen natürlich „bei Laune“ gehalten werden und von daher erweitert Strava regelmäßig seine Plattform. Nun hat das Unternehmen die Einführung von Physiotherapie als eigenständigen Aktivitätstyp auf der Plattform bekannt gegeben. Ab sofort können alle Strava-Athleten neben ihren Läufen, Radtouren, Spaziergängen und Schwimmeinheiten auch ihre Physiotherapie-Sessions aufzeichnen und so Regeneration, Prähabilitation und Rehabilitation als gezieltes, strukturiertes Training betrachten.

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