Nachdem Vodafone kürzlich über den Ausbau des Glasfaser-Netzes informiert hat, gibt es nun eine weitere „Glasfaser-News“. Das Düsseldorfer Unternehmen hat bekannt gegeben, dass man mit dem „Ultra Hub 7 Glasfaser“ einen ersten eigenen Glasfaser Router mit WiFi 7 auf den Markt bringt.

Neuer Ultra Hub 7 Glasfaser

Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit dem brandneuen „Ultra Hub 7 Glasfaser“ erstmals einen eigenen Router speziell für Glasfaser‑Anschlüsse an den Start bringt. Das Gerät wurde speziell dafür konzipiert, die hohen Bandbreiten und niedrigen Latenzen moderner Glasfaser‑Netze optimal ins heimische WLAN zu bringen. Für den Einsatz in den Glasfaser‑Netzen der Deutschen Telekom ist ein Glasfaser‑Modem (s.g. Fiber‑ONT) bereits direkt im Router integriert – zusätzliche Geräte sind nicht erforderlich.

Mit an Bord ist WiFi 7 und somit die neueste WLAN-Generation. Das sorgt für hohe Geschwindigkeiten, geringe Latenzen und eine deutlich stabilere Verbindung. Hier gilt zu beachten, dass nicht nur der Router, sondern auch das Endgerät diese Technologie unterstützen muss.

Passend zur Ultra Hub 7-Modellreihe bietet Vodafone die UltraConnect‑App an. Darüber könnt ihr euren Router bequem per Smartphone einrichten, konfigurieren und überwachen. Ihr könnt zum Beispiel ein Haupt‑, ein Sekundär‑ und ein Gast‑WLAN einrichten, alle im WLAN eingebuchten Geräte anzeigen sowie Nutzungszeiten definieren.

Der Ultra Hub 7 Glasfaser ist ab sofort zu einer monatlichen Mietgebühr von 4,99 Euro oder zum Kauf für einmalig 129,90 Euro erhältlich.