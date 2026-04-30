YouTube macht den Bild-in-Bild-Modus seiner App für alle Gratis-Nutzer weltweit verfügbar. Bisher war die Funktion offiziell nur Premium-Abonnenten und Nutzern in den USA vorbehalten, auch wenn in Europa zwischenzeitlich einzelne Gratis-Nutzer Zugriff bekamen. Diese inoffizielle Verbreitung wird nun durch einen offiziellen Rollout ersetzt, der sowohl Android als auch iOS umfasst.

YouTube weitet Bild-in-Bild-Modus aus

Wie Google in einem Support-Dokument mitteilt, können Gratis-Nutzer den schwebenden Videoplayer künftig für längere Videos außerhalb der Musikkategorie aktivieren. Premium-Abonnenten können den Player wie bisher bei sämtlichen Inhalten nutzen, also auch bei Musikvideos. Premium Lite bleibt bei der bisherigen Regelung mit Zugriff auf längere Nicht-Musik-Inhalte.

Der Modus aktiviert sich automatisch, sobald man während eines laufenden Videos zum Home-Screen zurückkehrt oder in eine andere App wechselt. Der Player schwebt dann über den anderen Inhalten und lässt sich frei verschieben. Mit zwei Fingern kann man hinein- oder hinauszoomen, um die Größe anzupassen. Direkt am Player gibt es Schaltflächen zum Pausieren, Überspringen und Schließen.

Wer die Funktion nicht nutzen möchte, hat zwei Möglichkeiten. Entweder pausiert man die Wiedergabe, bevor man die App wechselt, dann öffnet sich der schwebende Player nicht. Oder man deaktiviert das Feature komplett in den Einstellungen der YouTube-App.