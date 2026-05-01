In der Nacht zu heute hat Apple seine Q2/2026 Quartalszahlen bekannt gegeben und Rekordzahlen für ein März bekannt gegeben. Ein Wachatumstreiber war die iPhone 17 Familie, die besonders gut bei Nutzer ankam.

Apple: „iPhone 17 ist die bislang beliebteste Produktreihe“

Apple CEO Tim Cook und Apple CFO Kevan Parekh haben sich nicht nur im Rahmen des Conference Calls zu den Q2/2026 Quartalszahlen zu verschiedenen Themen geäußert, sondern auch begleitende Interviews gegeben.

„Die iPhone 17-Familie ist jetzt die beliebteste Produktreihe in unserer Geschichte … wir glauben, dass wir im Laufe des Quartals Marktanteile hinzugewonnen haben“, sagte Parekh der Financial Times. Cook erklärte gegenüber Reuters, dass die Nachfrage nach iPhones „enorm“ und das Angebot trotz der beeindruckenden Verkaufszahlen begrenzt sei.

„Und die Lieferkette bietet momentan einfach weniger Flexibilität, um mehr Teile zu beschaffen“, sagte Cook. Apples iPhone-Verkäufe wurden durch die A19- und A19-Pro-Chips von TSMC gebremst, da TSMC auch KI-Chips herstellt.

Parekh sagte, dass das Speichersituation zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2026 eine „zunehmende Bedeutung“ gewonnen hat. Probleme bei der Chip-Lieferung und zunehmende Schwierigkeiten bei der RAM-Beschaffung könnten sich möglicherweise auf die iPhone-18 -Reihe auswirken, die Apple voraussichtlich im September vorstellen wird. Die Reihe wird auch Apples erstes faltbares iPhone umfassen.