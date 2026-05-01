Apple hat in der Nacht zu heute seine Q2/2026 Quartalszahlen bekannt gegeben. Nachdem das Unternehmen aus Cupertino vor wenigen Wochen bekannt gegeben hatte, dass man Ende April seine Geschäftszahlen bekannt gegeben wird, liegen diese nun vor. Apple hat in den Monaten Januar bis März 2026 einen Umsatz von 111,18 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 29,58 Milliarden Dollar erzielt.
Apple Q2/2026 Quartalszahlen: 111,18 Milliarden Dollar Umsatz – 29,58 Milliarden Dollar Gewinn
Apple hat Geschäftszahlen für das abgelaufene Q veröffentlicht. Lasst euch an dieser Stelle nicht verwirren. Dass Apple Geschäftsjahr entspricht nicht einem Kalenderjahr. Demnach umfasst das fiskalische Apple Q2 das kalendarische Q1 und somit die Monate Januar bis März 2026. Das Apple Geschäftsjahr ist schlichtweg um drei Monate verschoben.
In den ersten drei Monaten dieses Jahres hatte Apple verschiedene Neuheiten auf den Markt gebracht, darunter das Macbook Neo, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max, iPhone 17e und mehr. Dies führte unter anderem dazu, dass Apple im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 111,18 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 29,58 Milliarden Dollar (2,01 Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Im Q2/2025 waren es 95,36 Milliarden Dollar Umsatz bei 24,78 Milliarden Dollar Gewinn (1,65 Dollar Gewinn pro Aktie).
In der Begleitenden werden Tim Cook und Kevan Parekh wie folgt zitiert
„Apple ist stolz darauf, heute das beste Märzquartal aller Zeiten bekanntzugeben: einen Umsatz von 111,2 Milliarden US-Dollar und ein zweistelliges Wachstum in allen geografischen Segmenten“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Das iPhone erzielte einen neuen Umsatzrekord im Märzquartal, angetrieben von der außergewöhnlich hohen Nachfrage nach der iPhone 17-Reihe. Auch der Bereich Services erreichte im Quartal einen neuen Rekordwert, und wir freuen uns, bemerkenswerte neue Produkte in unser bisher stärkstes Portfolio aufgenommen zu haben. Dazu gehören das iPhone 17e und das iPad Air mit M4-Prozessor sowie die Einführung des MacBook Neo, das Kunden weltweit begeistert.“
„Unsere starke Geschäftsentwicklung im Märzquartal generierte einen operativen Cashflow von über 28 Milliarden US-Dollar und führte zu neuen Rekordwerten sowohl beim operativen Cashflow als auch beim Gewinn je Aktie“, sagte Kevan Parekh, CFO von Apple. „Die anhaltend hohe Kundennachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen trug erneut dazu bei, dass wir einen neuen Höchststand bei der Anzahl installierter aktiver Geräte in allen wichtigen Produktkategorien und geografischen Segmenten erreichten.“
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