Apple hat in der Nacht zu heute seine Q2/2026 Quartalszahlen bekannt gegeben. Nachdem das Unternehmen aus Cupertino vor wenigen Wochen bekannt gegeben hatte, dass man Ende April seine Geschäftszahlen bekannt gegeben wird, liegen diese nun vor. Apple hat in den Monaten Januar bis März 2026 einen Umsatz von 111,18 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 29,58 Milliarden Dollar erzielt.

Apple Q2/2026 Quartalszahlen: 111,18 Milliarden Dollar Umsatz – 29,58 Milliarden Dollar Gewinn

Apple hat Geschäftszahlen für das abgelaufene Q veröffentlicht. Lasst euch an dieser Stelle nicht verwirren. Dass Apple Geschäftsjahr entspricht nicht einem Kalenderjahr. Demnach umfasst das fiskalische Apple Q2 das kalendarische Q1 und somit die Monate Januar bis März 2026. Das Apple Geschäftsjahr ist schlichtweg um drei Monate verschoben.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres hatte Apple verschiedene Neuheiten auf den Markt gebracht, darunter das Macbook Neo, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max, iPhone 17e und mehr. Dies führte unter anderem dazu, dass Apple im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 111,18 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 29,58 Milliarden Dollar (2,01 Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Im Q2/2025 waren es 95,36 Milliarden Dollar Umsatz bei 24,78 Milliarden Dollar Gewinn (1,65 Dollar Gewinn pro Aktie).

In der Begleitenden werden Tim Cook und Kevan Parekh wie folgt zitiert