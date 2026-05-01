Apple hat seine Q2/2026 Quartalszahlen bekannt gegeben und gleichzeitig einen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. Bereits im abgelaufenen Quartal verzeichnete das Unternehmen höhere Speicherkosten und die Auswirkungen dürften sich im laufenden Jahr noch verschärfen.

Apple rechnet mit deutlich höheren Speicherkosten

Apple CEO Tim Cook erklärte im Rahmen des Conference Calls zu den Q2/2026 Quartalszahlen, dass Apple im Juniquartal mit deutlich höheren Speicherkosten rechnet und dass diese Kosten ab Juni zunehmend die Geschäftsentwicklung von Apple belasten werden.

Cook erklärte, dass die höheren Speicherkosten teilweise dadurch kompensiert worden seien, dass das Unternehmen vorhandene Lagerbestände genutzt habe. Mit sinkenden Lagerbeständen würden Apples Kosten jedoch steigen. Laut Cook prüft Apple verschiedene Optionen und analysiert die Situation weiterhin.

Die Speicherkosten sind aufgrund weltweiter Lieferengpässe infolge der hohen Nachfrage nach KI-Servern stark gestiegen. Chiphersteller priorisieren Speicher für KI-Server gegenüber Geräten für Endverbraucher, was zu Preiserhöhungen führt.