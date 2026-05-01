Einmal pro Monat gibt Disney+ einen ausführlicheren Ausblick darauf, welche Neuheiten Abonnenten im Folgemonat zu erwarten haben. Das Kalenderblatt für den Monat April wurde bereits abgerissen und wir sind in den Monat Mai gestartet. Zudem hat Disney kürzlich bekannt gegeben, dass bereits im Mai alle Disney+ Abonnenten den beliebten Disney Channel auch auf Disney+ ohne zusätzliche Kosten ansehen können.
Disney+: Neustarts
6. Mai
- Grey’s Anatomy – Staffel 22 (Hulu)
12. Mai
- National Geographics „Stanley Tucci in Italien“ – Staffel 2 (National Geographic)
13. Mai
- The Punisher: One Last Kill – A Marvel Television Special Presentation (Marvel)
15. Mai
- FX’s Welcome to Wrexham – Staffel 5 (Hulu)
- Lisa Ann Walter: It was an Accident (Hulu) (OV/UT)
- Rivals – Staffel 2 (Hulu)
20. Mai
- 9-1-1: Nashville – Staffel 1 (neue Episoden) (Hulu)
- Bluey Kurzgeschichten – Neue Episoden (Disney)
22. Mai
- Dorohedoro – Staffel 1 & 2
27. Mai
- Abbott Elementary – Staffel 5 (neue Episoden) (Hulu)
- American Dad – Staffel 21 (Hulu)
28. Mai
- Deli Boys – Staffel 2 (Hulu)
Disney+: neue Katalog-Titel
1. Mai
- Bridesmaids
- Shaun of the Dead
6. Mai
- National Geographics „Amsterdam Central: Alltag am Mega-Bahnhof“ – Staffel 1 (National Geographic)
13. Mai
- Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 6 (neue Episoden) (Disney)
- Miraculous World: Tokio, Stellar Force (Disney)
20. Mai
- Marvels Spidey und Iron Man: Avengers, sammeln! (Marvel)
- Familie Bundschuh – Wir machen Camping
- Helen Dorn – Schwarzes Herz
- Wilsberg – Mit allen Wassern gewaschen
- Wilsberg – Phantomtod
- Borders – Staffel 1
- Dr. Nice – Staffel 4
- Hidden Agenda – Staffel 1
- Ritter Rost – Staffel 1
- PUSH – Staffel 1
- Riding in Darkness – Staffel 1
- Weiss & Morales – Staffel 1
27. Mai
- National Geographics „Das Stanford-Prison-Experiment: Was geschah wirklich?” – Staffel 1 (National Geographic)
- Micky & Ich – Staffel 4 (Disney)
- The Comeback Trail
- Watzmann ermittelt – Staffel 1
31. Mai
- Dragon Ball Super – Staffel 1
