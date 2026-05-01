In den letzten Wochen haben wir mehrfach die Lieferschwierigkeiten beim Mac mini und Mac Studio thematisiert. Ist die Nachfrage einfach riesig? Ist es die Speicherkrise, die Apple besonders hart trifft oder ist es die Kombination von beidem?

Mac Studio und Mac Mini werden noch monatelang begrenzt verfügbar sein

Die aktuelle Lage rund um den Mac mini und Mac Studio ist nach wie vor angespannt – und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Apple hat gestern Abend nicht nur seine Q2/2026 Quartalszahlen bekannt gegeben, sondern auch Aussagen zu verschiedenen Themen getätigt. Unter anderem hat Tim Cook bestätigt, dass die iPhone 17 Familie die bislang erfolgreichste iPhone-Serie ist.

Auch den Mac mini und Mac Studio kommentierte Tim Cook. Demnach kann es mehrere Monate dauern, bis Angebot und Nachfrage wieder im Gleichgewicht sind.

Aktuell sind viele Modelle nur schwer erhältlich oder komplett ausverkauft. Lieferzeiten können sich über Wochen bis Monate ziehen und einige Konfigurationen wurden sogar vorübergehend aus dem Verkauf genommen.

Der Hauptgrund ist eine Mischung aus extrem hoher Nachfrage und begrenzten Komponenten. Apple hat die Nachfrage unterschätzt, vor allem durch den Boom rund um KI-Anwendungen. Besonders Mac mini und Mac Studio gelten inzwischen als beliebte Plattformen für lokale KI-Tools.

Kurzum: Die Kombination aus KI-getriebener Nachfrage + Lieferengpässen sorgt dafür, dass Macs aktuell deutlich knapper sind als üblich – und das dürfte sich nicht sofort ändern. Zudem stehen ohnehin neue Generationen (z. B. mit M5-Chips) im Raum, was die Situation weiter beeinflusst.