Am späten gestrigen Abend hat Apple seine Q2/2026 Quartalszahlen bekannt gegeben. Aufgrund der Tatsache, dass das Apple Geschäftsjahr und das das Kalenderquartal um drei drei Monate verschoben sind, liegen nun die Zahlen für das Q2/2026 und damit für die Monate Januar, Februar und März 2026 vor. In diesem Zeitraum könnte Apple einen Umsatz von 111,18 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 29,58 Milliarden Dollar erzielen.

Q2/2026: Wichtigste Fakten zu den Apple Quartalszahlen

Traditionell gibt Apple nicht nur klassisch seine Geschäftszahlen bekannt, sondern lädt anschließend zum sogenannten Conference Call, um Rede und Antwort zu sehen. Apple hat im Q2 das beste März Quartal der Unternehmensgeschichte hingelegt. Dementsprechend fielen die Aussagen von Apple CEO Tim Cook und Apple Finanzchef Kevan Parekh entsprechend positiv aus. Erstmals wohnte auch der zukünftige Apple CEO Jon Ternus dem Conference Call bei.

Wir haben die wichtigsten Aussagen für euch zusammengefasst.