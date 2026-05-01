Am späten gestrigen Abend hat Apple seine Q2/2026 Quartalszahlen bekannt gegeben. Aufgrund der Tatsache, dass das Apple Geschäftsjahr und das das Kalenderquartal um drei drei Monate verschoben sind, liegen nun die Zahlen für das Q2/2026 und damit für die Monate Januar, Februar und März 2026 vor. In diesem Zeitraum könnte Apple einen Umsatz von 111,18 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 29,58 Milliarden Dollar erzielen.
Q2/2026: Wichtigste Fakten zu den Apple Quartalszahlen
Traditionell gibt Apple nicht nur klassisch seine Geschäftszahlen bekannt, sondern lädt anschließend zum sogenannten Conference Call, um Rede und Antwort zu sehen. Apple hat im Q2 das beste März Quartal der Unternehmensgeschichte hingelegt. Dementsprechend fielen die Aussagen von Apple CEO Tim Cook und Apple Finanzchef Kevan Parekh entsprechend positiv aus. Erstmals wohnte auch der zukünftige Apple CEO Jon Ternus dem Conference Call bei.
Wir haben die wichtigsten Aussagen für euch zusammengefasst.
- Tim Cook nimmt zum 89. Mal an einem Conference Call teil
- Cook spricht noch einmal über den angekündigten Übergang zu John Ternus als zukünftigen CEO,
- Den Schritt begründet Cook wie folgt: „Dieser Zeitpunkt für den Übergang ist aus mehreren Gründen ideal. Erstens hat sich unser Geschäft hervorragend entwickelt. Das erste Halbjahr war sehr stark, mit einem zweistelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Zweitens ist unsere Strategie vielversprechend. Und vor allem haben wir die richtige Führungskraft, die bereit ist, diese Rolle zu übernehmen.“
- Ternus gab folgendes zu Protokoll: „Meiner Ansicht nach ist Tim einer der größten Unternehmensführer aller Zeiten. Die Rolle des CEO zu übernehmen, ist eine unglaubliche Ehre, und es bedeutet mir sehr viel, Tims Vertrauen zu genießen. Ich möchte Tims Worte über unsere Aktionäre, insbesondere jene, die uns seit vielen Jahren die Treue halten, bekräftigen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen.“
- 17 Prozent Umsatzwachstum im Jahresvergleich
- Rekordergebnis für ein März-Quartal
- März-Rekord für das iPhone
- Allzeit-Rekord für die Service-Sparte
- Rekordgewinn für ein März-Quartal (22 Prozent Wachstum)
- Die iPhone-Sparte generierte 57 Milliarden Dollar Umsatz
- Mac-Umsatz lag bei 8,4 Milliarden Dollar (6 Prozent Wachstum)
- Riesige Nachfrage des MacBook Neo
- iPad-Umsatz lag bei 6,9 Milliarden Dollar (8 Prozent Wachstum)
- Umsatz mit Wearables, Home und Zubehör lag bei 7,9 Milliarden Dollar (5 Prozent Wachstum)
- Service-Umsatz lag bei 31 Milliarden Dollar
- Cook thematisiert neue Fortschritte beim Umweltschutz
- Die Zahl der aktiven iPhone-Nutzer erreichte einen Höchststand und verzeichnete im Märzquartal einen Rekord bei den iPhone-Upgrades. Das iPhone war das meistverkaufte Modell in den USA, im urbanen China, in Großbritannien, Australien und Japan.
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