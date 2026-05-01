Freenet hat einen echten Tarif-Kracher aufgelegt. Habt ihr Interesse an einer Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen? Dann haben wir einen heißen Tipp für euch. Bei Freenet erhaltet ihr den Tarif „Freenet Unlimited Advanced“ für nur 14,99 Euro pro Monat. Ein einmaliger Anschlusspreis fällt nicht an.

Unlimited Deal im Vodafone-Netz

Eine neue starke Aktion von Freenet ist live gegangen. Ihr erhaltet den Tarif „Freenet Unlimited Advanced“ im Vodafone Netz für nur 14,99 Euro pro Monat. Mit an Bord ist ein unbegrenztes Datenvolumen, 5G mit bis zu 50MBit/s, eine Telefon- und SMS-Flat und mehr.

Freenet Unlimited Advanced

Unbegrenztes Datenvolumen

5G-Vodafone-Netz

Bis zu 50MBit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

flexibler Vertragsstart wählbar

eSIM und MultiSIM für z.B. Tablet oder Smartwatch möglich

kostenlose Rufnummernmitnahme

14,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Das Angebot ist ab sofort und nur wenige Tage buchbar. Wichtig ist in jedem Fall, dass ihr euch den Kündigungstermin vormerken solltet. Ab dem 25. Monat wird der Tarif deutlich teurer.

Der Tarif eignet sich in unseren Augen für Kunden, die nicht auf ihr Datenvolumen achtet möchten, und einfach drauf los surfen möchten. Die Dowxloadgeschwidnigkeit ist auf 50MBit/s begrenzt. Allerdings eignet sich diese Geschwindigkeit, um problemlos Videos, Live-TV oder Musik zu streamen.

>>> Hier geht es direkt zur Unlimited-Allnet-Flat für nur 14,99 Euro <<<