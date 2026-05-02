In den letzten Wochen wurde die Verfügbarkeit des Mac mini und Mac Studio deutlich schlechter. Nun hat Apple das Einsteigermodell des Mac mini mit M4-Chip und 256GB komplett aus dem Programm genommen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Mac mini ab sofort einen höheren Einstiegspreis besitzt.

Mac mini M4 mit 256GB aus dem Programm genommen

In den letzten Wochen haben wir die Liefersituation rund um den Mac mini und den Mac Studio genau beobachtet. Die Lieferzeiten stiegen an und verschiedene Konfigurationen hatte hatte bereits aus dem Programm genommen. Nun ist Apple den nächsten Schritt gegangen. Das Einsteigermodell für 699 Euro (Mac mini M4 mit 256GB) ist ab sofort auf der Apple Webseite nicht mehr aufgeführt.

Dies hat zur Folge, dass der Mac mini bei uns in Deutschland nicht mehr ab 699 Euro startet, ihr ab sofort mindestens 949 Euro auf den Tisch legen müsst. Dafür erhaltet ihr dann allerdings 512GB statt 256GB SSD-Speicher. Entscheidet ihr euch für diese Konfiguration, so müsst ihr aktuell vier bis fünf Wochen Lieferzeit einkalkulieren. Konfiguriert ihr den M4 Mac mini mit mehr Arbeitsspeicher oder mehr SSD-Speicher, so müsst ihr bis zu 12 Wochen auf euren Mac mini warten. Beim Modell mit M4 Pro Chip sieht es auch nicht wirklich besser aus.

Gründe für die schlechte Verfügbarkeit

In einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen vor wenigen Tagen räumte Apple-CEO Tim Cook ein, dass die Verfügbarkeit von Mac mini und Mac Studio eingeschränkt sei, und sagte, es könne „mehrere Monate“ dauern, bis Apple ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage erreichen wird. Er erklärte, beide Macs hervorragende Plattformen für KI- und agentenbasierte Tools seien, was zu einer höheren Nachfrage als erwartet geführt habe. Neben der starken Nachfrage nach dem Mac mini und Mac Studio sorgt die aktuelle Speicherkrise zu den langen Lieferzeiten. Zudem dürfte such die Umstellung auf die M5-Modelle eine Rolle bei Apples Planungen spielen.