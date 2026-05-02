Bei der Telefonkonferenz zum zweiten Geschäftsquartal 2026 trat erstmals John Ternus als designierter CEO neben Tim Cook und Finanzchef Kevan Parekh auf. Es war Ternus’ erster öffentlicher Auftritt seit der Bekanntgabe des Wechsels an der Apple-Spitze.

Kurze Ansprache zum Auftakt

Cook stellte Ternus gleich zu Beginn der Konferenz vor, würdigte den anstehenden Übergang und übergab dann das Wort. Ternus hielt sich kurz. Er bedankte sich bei Cook und bei den langjährigen Aktionären, würdigte den überlegten Umgang mit den Finanzen unter Cooks Leitung und stellte klar, dass er diesen Kurs gemeinsam mit Parekh fortsetzen will. Anschließend übernahm Cook wieder die Konferenz und ging in den regulären Teil über.

Inhaltlich blieb Ternus vage. Er sprach von einer „incredible roadmap“, die vor Apple liege, schob aber direkt hinterher, dass er zu den Details an dieser Stelle nichts sagen werde. Bemerkenswert ist eher der Satz, mit dem er seine 25 Jahre bei Apple einordnete. Es sei nun, so Ternus, der spannendste Moment seiner Karriere, um an Produkten und Diensten zu arbeiten. Konkret wurde er auch hier nicht, doch die Formulierung dürfte mit Blick auf das faltbare iPhone, die kommende Smart-Home-Linie und Apples KI-Strategie kaum zufällig gewählt sein.

Der Auftritt fiel auf einen guten Tag. Apple meldete für das zweite Geschäftsquartal 111,2 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der iPhone-Umsatz erreichte mit 57 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord für ein März-Quartal, das Servicegeschäft kam auf 31 Milliarden US-Dollar und damit auf einen neuen Allzeitrekord. Auch Mac und iPad legten zu. Für das laufende Quartal erwartet Apple ein weiteres Wachstum zwischen 14 und 17 Prozent.

Tim Cook bleibt bis September im Amt, Ternus übernimmt anschließend. Die Quartalskonferenz im Juli wird damit voraussichtlich die letzte sein, die Cook als CEO leitet.