Der schwache Verkaufsstart des iPhone Air bewegt offenbar die Konkurrenz zum Umdenken. Laut einem Bericht aus China haben mehrere Hersteller ihre eigenen Pläne für ultradünne Smartphones inzwischen aufgegeben. Übrig bleibt damit nur Apple, denn der Konzern hält trotz der enttäuschenden Verkaufszahlen am Nachfolger fest.

iPhone Air 2 soll im Frühjahr 2027 kommen

Der Leaker „Digital Chat Station“ hat auf Weibo neue Zahlen zum iPhone Air veröffentlicht. Demnach kam das Gerät nur auf knapp über 700.000 Aktivierungen. Ein nicht näher benanntes ultradünnes Modell eines chinesischen Herstellers schaffte sogar nur 50.000 Aktivierungen. Dessen geplanter Nachfolger gilt nun als gefährdet und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gestrichen.

Eine Umfrage von KeyBanc Capital Markets attestierte dem iPhone Air bereits im Oktober 2025 eine geringe Nachfrage. Analyst Ming-Chi Kuo berichtete kurz darauf, Apple habe seine Zulieferer angewiesen, die Kapazitäten zwischen Marktstart und Frühjahr 2026 um mehr als 80 Prozent zu reduzieren. Die Produktion soll mittlerweile komplett ruhen.

Da das iPhone Air nicht wie erwartet einen Hype rund um ultradünne Smartphones ausgelöst hat, reagieren Apples Mitbewerber. Vor dem Marktstart des iPhone Air hieß es noch, dass Xiaomi ein direktes Konkurrenzmodell geplant habe. Vivo wollte derweil seine S-Serie im mittleren Preissegment dünner gestalten. Beide Projekte liegen Berichten zufolge nun jedoch auf Eis. Samsung hat zudem das Galaxy S26 Edge gestrichen, nachdem schon der Vorgänger die Erwartungen verfehlt hatte.

Ein anderer Leaker hatte im April berichtet, dass Apple mindestens zwei Generationen des iPhone Air auf den Markt bringen will, unabhängig von den Verkaufszahlen. Erscheinen soll das iPhone Air 2 im Frühjahr 2027. Beim Nachfolger plant Apple angeblich eine zweite Rückkamera, vermutlich ein Ultraweitwinkelobjektiv als Ergänzung zur 48-Megapixel-Fusion-Kamera. Auch ein niedrigerer Preis, ein geringeres Gewicht, eine Vapor-Chamber-Kühlung und ein größerer Akku werden erwartet. Laut The Elec setzt Apple beim iPhone Air 2 zudem auf eine neue, dünnere und hellere OLED-Technik von Samsung namens CoE (Color Filter on Encapsulation), die vorher im faltbaren iPhone debütieren soll.