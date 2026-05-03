Beim Miami Grand Prix hat Eddy Cue, Apples SVP of Services, gegenüber der Presse über Apples wachsendes Engagement in der Formel 1 gesprochen – inklusive eines Ausblicks auf die Zukunft unter dem neuen CEO John Ternus.

F1-Filmfortsetzung: Cue hofft und erwartet sie

Cue erklärte am Rande des Rennwochenendes, dass er eine Fortsetzung von F1: The Movie „erhofft und erwartet“. Produzent Jerry Bruckheimer hatte bereits im Februar bestätigt, dass ein Sequel offiziell in Arbeit sei – nachdem Cue das Thema kurz zuvor selbst bei Apples TV Press Day angesprochen hatte. F1-CEO Stefano Domenicali hatte damals lediglich mit einem vielsagenden „bleibt dran“ reagiert.

Streaming-Rechte: Apple will wachsen

Beim Thema F1-Übertragungsrechte zeigte sich Cue ambitioniert: Apple wolle seine Streaming-Präsenz schrittweise auf weitere Märkte ausweiten – aktuell überträgt Apple TV+ F1-Rennen nur in den USA. „Der Sport wird nicht global lizenziert“, räumte Cue ein, ergänzte jedoch, dass der US-Markt als Fundament bewusst gewählt sei: „Der einfachste Weg zum Wachstum ist, daraus zunächst einen riesigen Erfolg zu machen. Und dann wäre eine Expansion natürlich großartig.“ Das Rennen in Miami ist am heutigen Sonntag, 3. Mai auf Apple TV+ zu sehen.

Ternus: Noch größerer Rennsport-Fan als Cook

Besonders interessant: Cue machte deutlich, dass John Ternus Apples F1-Partnerschaft mindestens genauso enthusiastisch weiterführen wird wie Tim Cook – wenn nicht noch begeisterter. „John fährt selbst einen Porsche und macht Amateur-Rennsport“, verriet Cue. „Er wäre dieses Wochenende eigentlich hier gewesen, aber er ist in Laguna Seca. Er ist ein riesiger F1-Fan und hat das von Anfang an unterstützt. Ihr werdet von ihm volle Rückendeckung sehen.“