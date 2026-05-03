Vor der WWDC im Juni nimmt die Zahl der Leaks rund um Apples Softwareplanung erfahrungsgemäß zu. Während dieses Jahr die neuen KI-Funktionen im Mittelpunkt stehen, arbeitet Apple auch an neuen Watch Faces für die Apple Watch. Laut Bloombergs Mark Gurman testet das Unternehmen derzeit gleich mehrere neue Zifferblätter. Im Detail geht Gurman aber nur auf eines davon ein. So soll mit watchOS 27 das bisher der Apple Watch Ultra vorbehaltene Zifferblatt „Modular Ultra“ in einer reduzierten Fassung auch für die anderen Standardmodelle angeboten werden.

Modular Ultra wandert auf die kleineren Modelle

Wie Gurman in seinem „Power On“-Newsletter erklärt, arbeitet Apple an einer schlankeren Variante des „Modular Ultra“-Designs, das ursprünglich für die größeren Displays der Apple Watch Ultra entwickelt wurde. Damit es mit der kleineren Form der Series-Modelle funktioniert, wird das Layout deutlich entschlackt.

Die große Uhrzeitanzeige bleibt erhalten, der zentrale Komplikationsbereich entfällt. Auch die Reihe mit drei kleinen Komplikationen oberhalb der Zeit fällt weg, ebenso die Informationen am äußeren Rand des Zifferblatts. In der neuen Version nimmt die Uhrzeit die oberen zwei Drittel des Displays ein, während darunter weiterhin drei kleine Komplikationen Platz finden. Das Ergebnis ist übersichtlicher als das Original, dafür verliert das Zifferblatt merklich an Funktionsumfang.

Während Gurman keine Informationen zu weiteren Watch Faces preisgibt, steht fest, dass mit watchOS 26.5 das „Pride Luminance“-Zifferblatt im Rahmen von Apples Pride-Kollektion veröffentlicht wird.