Während WhatsApp die Einführung des Liquid Glass-Designs auf dem Hauptbildschirm der Chats weiterhin nur schleppend vorantreibt, arbeitet Meta auch daran, das überarbeitete Design in die Benutzeroberfläche innerhalb der Chats zu integrieren.

Liquid Glass in WhatsApp noch immer für die meisten Nutzer nicht verfügbar

WhatsApp begann bereits vergangenes Jahr damit, eine frühe Umsetzung des Liquid-Glass-Designs zu testen – zunächst für die untere Navigationsleiste und einige Elemente des Chats-Tabs. Anfang Oktober meldete WABetaInfo, dass der neue Look für einige Nutzer ausgerollt wurde – der Rollout verlief jedoch langsamer als erwartet, und die meisten Nutzer sehen die aktualisierte Oberfläche bislang nicht.

Trotzdem setzt Meta die Ausweitung des Liquid-Glass-Redesigns in der WhatsApp-Beta auf TestFlight fort. Anfang des Jahres wurde etwa der Voice-Message-Player mit dem neuen Look versehen. Nun berichtet WABetaInfo, dass das Unternehmen daran arbeitet, das Design auf den gesamten Chat-Bereich auszudehnen.

Floating Chat Bar und halbtransparente Navigationsleiste

Obwohl das neue Interface für Beta-Tester noch nicht verfügbar ist, konnte WABetaInfo es bereits aktivieren. Es umfasst eine schwebende Chat-Eingabeleiste sowie eine halbtransparente Navigationsleiste mit subtilen Tiefen-, Schatten- und Unschärfeeffekten.

Der Stand der Dinge legt nahe, dass Meta einen breiteren Rollout möglicherweise so lange zurückhält, bis weitere Teile der App an das Liquid-Glass-Design angepasst wurden. Da es sich um ein Beta-Feature handelt, das offenbar bislang nur im Code referenziert wird, lässt sich nicht sagen, wann es offiziell veröffentlicht wird.