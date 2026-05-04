Apple hat zusammen mit der University of Michigan neue Ergebnisse aus der Apple Hearing Study veröffentlicht. Die Studie läuft mit mehr als 160.000 Teilnehmern in den USA und gehört damit zu den größten Untersuchungen zum Thema Hörgesundheit, die je durchgeführt wurden.

Der Standardtest ist nicht genug

Eine der zentralen Erkenntnisse betrifft Personen, die nach den gängigen Kriterien als normalhörend gelten. Rund 85.000 Teilnehmer lagen nach den WHO-Vorgaben im Normalbereich von 25 Dezibel oder besser. 16 Prozent von ihnen stuften ihr eigenes Gehör trotzdem als mittelmäßig oder schlecht ein und berichteten von Problemen im Alltag, etwa wenn sie Gesprächen bei Hintergrundgeräuschen folgen wollten. Der klassische Grenzwert teilt nur in „normal“ oder „nicht normal“ ein und bildet damit nicht ab, dass auch innerhalb des Normalbereichs feinere Unterschiede bestehen, die im Alltag spürbar sind.

Genau hier setzt der Hörtest der AirPods an. Apple verweist auf den Vier-Frequenz-Reinton-Mittelwert, der mit der Hearing-Test-Funktion bestimmt werden kann. Wer regelmäßig misst, erkennt Veränderungen über die Jahre, auch wenn das Ergebnis klinisch noch im Normalbereich liegt. Die Forscher sehen darin eine Möglichkeit, frühzeitig gegenzusteuern, statt zu warten, bis ein klassischer Hörverlust diagnostiziert wird.

Verbindung zur körperlichen Gesundheit

Eine separate Auswertung mit 57.183 Personen zeigt einen Zusammenhang zwischen Hörverlust und Mobilität. Wer schlechter hört, geht im Schnitt langsamer. Besonders ausgeprägt zeigt sich der Effekt bei Menschen ab 60. Die Gehgeschwindigkeit gilt in der Forschung als guter Indikator für allgemeine körperliche Verfassung und biologisches Alter.

Das Forschungsteam leitet daraus ab, dass die Behandlung von Hörverlust auch jenseits der reinen Hörversorgung Wirkung haben könnte. Apple bringt bei der Gelegenheit auch die Hörgerätefunktion ins Spiel, die seit iOS 18.1 für AirPods Pro 2 und AirPods Pro 3 verfügbar ist und bei leichtem bis mittlerem Hörverlust unterstützen kann.