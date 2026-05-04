Apple hat vor wenigen Augenblicken die Pride Collection 2026 vorgestellt. Diese beinhaltet ein neues Apple Watch Pride Edition Sportarmband, ein Zifferblatt sowie iPhone- und iPad-Hintergrundbilder.

Apple stellt neue Pride Collection 2026 vor

Genau wie in den vergangenen Jahren nutzt Apple den Start in den Monat Mai um eine neue Pride Collection anzukündigen, um LGBTQ+-Communities weltweit während des Pride Month und darüber hinaus zu feiern. Apple ist stolz darauf, Organisationen, die sich für LGBTQ+-Communities einsetzen, finanziell zu unterstützen.

Ein Bestandteil der Pride Collection 2026 ist ein neues Pride Edition Sportarmband. Dieses ist aus Nylongarn gewebt, stellt einen Regenbogen aus elf Farben dar und kann ab sofort bestellt werden. Die aufwendige Webart lässt eine Farbe in die nächste übergehen und schafft so Tiefe und Bewegung auf dem Armband.

Weiter heißt es in der Ankündigung

Das neue Zifferblatt „Pride Luminance“ ergänzt das Armbanddesign mit Farben, die dynamisch reflektieren, um die Lebendigkeit, den Geist und die Individualität der LGBTQ+-Community zu feiern. Das Zifferblatt ist in zwei geometrischen Mustern gestaltet: radial, mit Farbstrahlen, die sich an den Stundenmarkierungen ausrichten, und vertikal, das die bunten linearen Streifen des Webmusters widerspiegelt. Mit der Kollektion können Nutzer das Zifferblatt mit noch mehr Farboptionen individuell gestalten, um einen einzigartigen Ausdruck ihrer selbst und ihrer Communitys zu schaffen.

Zum Guten Schluss bietet die neue Pride Collection passende iPhone- und iPad-Hintergrundbilder. Diese zeichnen sich durch ein komplementäres, fröhliches und dynamisches Design mit gleichen, anpassbaren Farben aus.

Das Zifferblatt „Pride Luminance“ sowie die iPhone- und iPad-Hintergrundbilder können der Zifferblatt- und Hintergrundbildgalerie hinzugefügt werden, sobald watchOS 26.5, iOS 26.5 und iPadOS 26.5 verfügbar sind. Wir gehen davon aus, dass Apple zeitnah den Release Candidate von iOS 26.5 und Co. veröffentlicht und in der kommenden Woche die finale Version für alle Nutzer.