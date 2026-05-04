Die letzte Phase vor der finalen Version ist erreicht. Apple hat vor wenigen Augenblicken den Release Candidate zu iOS 26.5 und iPadOS 26.5 veröffentlicht. Eingetragene Entwickler können sich ein letzter Mal vor der finalen Version mit dem kommenden X.5 Update beschäftigen.

Apple veröffentlicht Release Candidate zu iOS 26.5 & iPadOS 26.5

Ab sofort haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, den Release Candidate zu iOS 26.5 und iPadOS 26.5 zu installieren. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installiert werden.

Aus der Beta 1 ging bereits hervor, in welche Richtung Apple mit iOS 26.5 und iPadOS 26.5 steuert. Apple implementiert „Vorgeschlagene Orte“ in Apple Karten, bereitet Werbeanzeigen in der Karten-App vor (zunächst nur in den USA und Kanada), arbeitet an der RCS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen iPhone und Android) und setzt auf Änderungen bei tragbaren Geräten von Drittanbietern in der EU. Dazu gesellen sich weitere Kleinere Verbesserungen.

Die Beta 2 konzentrierte sich eher auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen. Zudem wurden die Werbeanzeigen in Apple Maps weiter vorbereitet. Mit der Beta 3 und Beta 4 nahm Apple nur minimale Anpassungen vor und konzentrierte sich auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen. Mit dem Release Candidate sind nun die neuen Hintergrundbilder und das neue Zifferblatt der Pride Collection 2026 an Bord,

Wir gehen davon aus, dass Apple Anfang nächster Woche die finale Version von iOS 26.5 und iPadOS 26.5 für alle Nutzer freigibt.

Update 19:20 Uhr

Der RC zu macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5, HomePod Software 26.5 und visionOS 26.5 ist auch da.