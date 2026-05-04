Apple arbeitet für iOS 27 an einer neuen Funktion in der Wallet-App, mit der sich eigene digitale Pässe erstellen lassen. Nach den ersten Hinweisen auf die Funktion liefert nun ein Bericht von Bloomberg weitere Details.

So funktioniert „Create a Pass“

Die neue Funktion trägt den Namen „Create a Pass“. Pässe ließen sich in der Wallet-App bisher nur dann ablegen, wenn der jeweilige Anbieter eine eigene Integration eingebaut hatte. Viele Fitnessstudios, Kinos oder kleinere Veranstalter unterstützen die Wallet bisher jedoch nicht und geben ihre Tickets oder Mitgliedsausweise nur als QR-Code aus.

Genau hier setzt „Create a Pass“ an. Die neue Funktion kann über das „+“-Symbol in der Wallet-App aufgerufen werden, also dort, wo auch Kreditkarten und andere Pässe hinzugefügt werden. Liegt ein QR-Code vor, lässt sich dieser mit der iPhone-Kamera einscannen und direkt in einen digitalen Pass umwandeln. Ohne QR-Code können Nutzer einen Pass auch selbst anlegen.

Apple sieht drei Pass-Typen vor, die sich farblich unterscheiden. Lila ist für Events wie Konzert- oder Kinotickets gedacht, Blau für Mitgliedschaften etwa in Fitnessstudios und Orange für allgemeine Pässe. Apple stellt iOS 27 im Juni auf der WWDC vor, die finale Version folgt traditionell im Herbst.