In den letzten Jahren hat Apple immer mal wieder mit großen iOS-Updates neue Apps eingeführt. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Rechner-App für das iPad, die Playground-App, die Journal-App und verschiedene mehr. Mit iOS 27 soll es eine weitere neue Apple-App geben.

iOS 27: Diese neue Apple-App soll an Bord sein

Im kommenden Monat wird Apple im Rahmen der Worldwide Developers Conference einen ersten Ausblick auf iOS 27 und Co. geben. Dann werden wir erfahren, welche Highlights das Unternehmen für das große iPhone-Update plant. Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple ein großes Siri- und Apple Intelligence-Upgrade implementiert.

In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters bekräftigt Mark Gurman von Bloomberg noch einmal, dass Apple zukünftig auf eine neue Siri-App setzen wird. Dem Bericht zufolge stecken dahinter zwei Aspekte: Zum einen benötigt Apple mit der Neugestaltung von Siri als Chatbot einen zentralen Ort, an dem Nutzer frühere Konversationen wiederfinden können. Zum anderen tritt Siri durch die eigenständige App in direkten Wettbewerb mit der wachsenden Anzahl an Chatbot-Apps im App Store, darunter ChatGPT, Google Gemini und Claude von Anthropic.

Weiter heißt es, dass die kommende Siri-App recht minimalistisch gestaltet ist – mit einem einfachen Ansatz, der dem der Konkurrenz ähnelt. Sie bietet einen schwarzen Hintergrund, ein Eingabefeld für Anfragen und Anhänge sowie eine in Chatverläufe unterteilte Benutzeroberfläche, die an eine SMS-Konversation erinnert.