Apple hat ein weiteres starkes Quartal hinter sich, wobei das iPhone 17 Lineup erheblich dazu beigetragen hat. Im Earnings Call erklärte Tim Cook, was Kunden an der aktuellen iPhone-Generation zu schätzen wissen.

Fünf Gründe für den Erfolg

Schon einen Tag vor dem Earnings Call hatte Apple einige Details zum Verkaufserfolg der iPhone 17 Reihe veröffentlicht. Laut dem Unternehmen handelt es sich um die bisher meistverkaufte iPhone-Generation. Bei der Gelegenheit konnte Apple im vergangenen Quartal Marktanteile von Android zurückgewinnen. Apple-CFO Kevan Parekh nannte zur Kundenzufriedenheit auch eine konkrete Zahl. Laut einer aktuellen Studie von 451 Research liegt die Kundenzufriedenheit bei der iPhone 17 Familie in den USA bei 99 Prozent.

Solche Zufriedenheitswerte wirken sich direkt auf den Absatz aus. Wer ein iPhone 17 gekauft hat und damit zufrieden ist, empfiehlt das Gerät weiter. Auf diese Weise kommen zusätzliche Käufer zum Wechsel. Im Earnings Call wollte ein Analyst von Tim Cook dann auch genauer wissen, warum die iPhone-Verkäufe so stark anziehen. Der Apple-CEO antwortete mit einem konkreten Bezug auf das Kundenfeedback.

Wie 9to5Mac berichtet, nannte Cook fünf Aspekte, die bei den Kunden besonders gut ankommen und den Absatz weiter antreiben. Und das trotz weiterhin bestehender Lieferengpässe. Wie er ausführt, schätzen die Kunden das Design, ebenso die Leistung und die Robustheit der Geräte. Auch die Kamera komme gut an, wobei Cook Center Stage ausdrücklich hervorhob. Als fünften Punkt nannte er die plattformübergreifende Integration von Apple Intelligence.