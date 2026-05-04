Sky hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Cinema-Senderstruktur überarbeitet. Ab dem 19. Mai 2026 wird Sky Cinema Highlights zu Sky Cinema Blockbuster, Sky Cinema Family zu Sky Cinema Feelgood. Sky Cinema Premiere, Sky Cinema Action und Sky Cinema Classics bleiben bestehen. Dies ist jedoch nicht die einzige Änderung.

Sky schärft seine Cinema-Senderstruktur

Sky schärft seine Cinema-Senderstruktur. Mit den neuen Sendernamen möchte das Unternehmen die inhaltliche Ausrichtung seiner Kanäle klarer abbilden und so die Navigation im Filmangebot erleichtern. Die Filminhalte werden damit in der neuen Senderstruktur noch klarer strukturiert, wodurch jeder Sky Cinema Sender ein thematisch geschärftes Profil erhält.

Darüberhinaus hat Sky bekannt gegeben, dass man ab dm morgigen 05. Mai 2026 ein leicht überarbeitetes, moderneres Senderdesign einführt, das sich am aktuellen Markenauftritt in Großbritannien orientiert. Die Anpassung erfolgt schrittweise und betrifft ausschließlich die visuelle Gestaltung.

Das Cinema Channel-Portfolio im Überblick:

Sky Cinema Blockbuster : Popcornkino rund um die Uhr für zuhause – mit großen Hollywood-Hits, bekannten Filmreihen sowie preisgekrönten Filmen und Publikumsfavoriten.

: Popcornkino rund um die Uhr für zuhause – mit großen Hollywood-Hits, bekannten Filmreihen sowie preisgekrönten Filmen und Publikumsfavoriten. Sky Cinema Feelgood : Wohlfühl-Entertainment für zuhause – mit Komödien, RomComs, Familien- und Animationsfilmen sowie Romanzen und Dramen.

: Wohlfühl-Entertainment für zuhause – mit Komödien, RomComs, Familien- und Animationsfilmen sowie Romanzen und Dramen. Sky Cinema Classics : Filmikonen und zeitlose Filme aus verschiedenen Jahrzehnten – von Hollywood-Klassikern über Western bis zu Abenteuerfilmen.

: Filmikonen und zeitlose Filme aus verschiedenen Jahrzehnten – von Hollywood-Klassikern über Western bis zu Abenteuerfilmen. Sky Cinema Action : Adrenalingeladene und kompromisslose Action, Thriller, Crime und Horror. Home of FSK18.

: Adrenalingeladene und kompromisslose Action, Thriller, Crime und Horror. Home of FSK18. Sky Cinema Premiere: Die neuesten Filme, Top-Premieren sowie kuratierte Highlights und Specials.

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