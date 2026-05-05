EcoFlow und everHome machen gemeinsame Sache und haben bekannt gegeben, dass die Integration zwischen der EcoFlow STREAM Serie und dem everHome EcoTracker IR abgeschlossen ist.

EcoFlow STREAM und everHome EcoTracker-Integration ist jetzt live

Bereits im vergangenen Jahr kündigte EcoFlow und everHome ihre Zusammenarbeit an. Nun haben die beiden Unternehmen den Schalter umgelegt und die EcoTracker-Integration aktiviert.

Was hat es mit der Partnerschaft auf sich? Grundsätzlich soll der von eurem EcoFlow STREAM erzeugte grüne Strom intelligenter eingesetzt werden. Ihr verbindet im Endeffekt euer Balkonkraftwerk mit mit dem everHome EcoTracker IR und sorgt so für eine maximale Eigenverbrauchsoptimierung und niedrigere Stromkosten. Es erfolgt eine Echtzeit-Abstimmung zwischen Haushaltsverbrauch, Solarerzeugung vom Balkon und Plug-in-Batteriespeicher. Das System weiß, wieviel Strom erzeugt wird und wieviel Strom benötigt wird. Je nach Situation wird eure Batterie geladen, entladen oder Strom vollständig ins Haus abgegeben.

Die EcoFlow STREAM Serie kombiniert Plug-in-Solarbatterien wie STREAM Ultra X, STREAM Ultra und STREAM AC Pro mit dem STREAM Mikro-Wechselrichter, Smart Plugs, dem everHome EcoTracker IR und Solarmodulen zu einem flexiblen, designorientierten Ökosystem.

Die Integration basiert auf einer direkten Geräte-zu-Geräte-Verbindung anstelle einer cloudbasierten Anbindung und ermöglicht so eine schnellere und zuverlässigere Kommunikation.