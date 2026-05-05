Apple hat im Laufe des gestrigen Abends den Release Candidate zu iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 und Co. veröffentlicht und gleichzeitig die Release-Notes bekannt gegeben. So erfahren wir, welche größeren Neuerungen für das kommende Update geplant sind.
iOS 26.5: Das sind die Release-Notes
Nachdem der Release Candidate für eingetragene Entwickler auf den Apple Servern als Download bereitsteht, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die finale Version für alle Nutzer bereitgestellt wird. Aktuell gehen wir davon aus, dass dies am kommenden Montag (11. Mai 2026) erfolgt. Während der Beta-Phase sind vereinzelte Neuerungen bekannt geworden. In den offiziellen Release-Notes heißt es
Dieses Update enthält folgende Verbesserungen:
- Ende-zu-Ende-verschlüsselte RCS-Nachrichten (Beta) in Nachrichten sind bei unterstützten Mobilfunkanbietern verfügbar und werden schrittweise eingeführt. Weitere Informationen findet ihr unter: https://support.apple.com/109526
- Das Hintergrundbild „Pride Luminance“, das dynamisch ein Farbspektrum bricht, steht zum Download bereit.
- Die Funktion „Vorgeschlagene Orte“ in Karten zeigt Empfehlungen basierend auf aktuellen Trends in der Nähe und eurer letzten Suchanfragen.
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