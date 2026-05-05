Apple hat im Laufe des gestrigen Abends den Release Candidate zu iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 und Co. veröffentlicht und gleichzeitig die Release-Notes bekannt gegeben. So erfahren wir, welche größeren Neuerungen für das kommende Update geplant sind.

iOS 26.5: Das sind die Release-Notes

Nachdem der Release Candidate für eingetragene Entwickler auf den Apple Servern als Download bereitsteht, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die finale Version für alle Nutzer bereitgestellt wird. Aktuell gehen wir davon aus, dass dies am kommenden Montag (11. Mai 2026) erfolgt. Während der Beta-Phase sind vereinzelte Neuerungen bekannt geworden. In den offiziellen Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält folgende Verbesserungen: