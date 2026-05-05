Mit großen Schritten bewegen wir uns auf iOS 27 und Co. zu, zumindest auf die Ankündigung. Rund ein Monat trennt uns noch von der diesjährigen Apple Worldwide Developers Conference. Am 08. Juni 2026 ist es soweit und Apple wird im Rahmen einer Keynote einen ersten Ausblick auf die kommenden großen Systemupdates geben. Siri und Apple Intelligence sollen dabei eine große Roll spielen. Nun heißt es, dass Claude und Gemini alternativ zu ChatGPT für Apple Intelligence auswählbar sein werden.

iOS 27: Claude und Gemini alternativ zu ChatGPT für Apple Intelligence wählbar

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Nutzer mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 erstmals einen Drittanbieter-KI-Dienst als Standard für Apple-Intelligence-Funktionen wie Writing Tools und Image Playground festlegen können. Bislang war ChatGPT von OpenAI der einzige externe Dienst, der sich in Siri, Writing Tools und Image Playground einbinden ließ – das ändert sich nun grundlegend.

Erweiterungen: Offene Plattform für KI-Anbieter

Das Herzstück der neuen Funktion ist das sogenannte Extensions-System. Jeder KI-Anbieter, der die neue Extensions-API in iOS 27 unterstützt, kann damit zum Standard für Apple-Intelligence-Funktionen werden. In einer frühen Testversionen der Software heißt es „Erweiterungen ermöglichen den Zugriff auf generative KI-Funktionen installierter Apps nach Bedarf über Apple Intelligence-Funktionen wie Siri, Writing Tools, Image Playground und mehr“

Neben der Wahl des bevorzugten KI-Modells plant Apple auch, dass Nutzer die Stimme von Drittanbieter-KI-Diensten in Siri wählen können. Damit wird klar erkennbar, wer gerade antwortet – Siri verwendet eine eigene Stimme, während Antworten von Drittdiensten wie Gemini in deren jeweiliger Stimme erfolgen.

Gemini als neues Standard-Modell bei Apple

Im Hintergrund setzt Apple in iOS 27 auf ein Gemini-basiertes Modell von Google für Apple-Intelligence- und Siri-Funktionen – gestützt auf eine bereits im Januar bekannt gewordene Partnerschaft. Nutzer können dieses Modell jedoch durch einen anderen bevorzugten Dienst ersetzen.