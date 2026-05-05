Die Bekanntgabe der Apple Quartalszahlen vor wenigen Tagen haben noch einmal untermauert, dass sich die aktuellen iPhone-Modelle wie geschnitten Brot verkaufen. Ein aktueller Bericht von Counterpoint Research zeigt nun, dass das iPhone 17 das iPhone 17 Pro Max in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 als das meistverkaufte Smartphone überholt hat.

iPhone 17 war im Q1/2026 das weltweit meistverkaufte Smartphone

Anfang letzten Monats veröffentlichten die Analysten von Counterpoint Research ihr Ranking der zehn weltweit meistverkauften Smartphones für das Q4/2025. Demnach machte das iPhone 17 Pro Max mit 5 Prozent der weltweit verkauften Smartphones das Rennen vor dem Phone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 16.

Nun liegen die vorläufigen Daten für das Q1/2026 vor. Glaubt man diesen, so liegt das iPhone 17 mit einem Anteil von 6 Prozent am weltweiten Smartphone-Absatz an der Spitze, gefolgt vom iPhone 17 Pro Max und dem iPhone 17 Pro. Ebenfalls in den Top 10 sind folgende Modelle gelistet: Samsung Galaxy A07 4G, Samsung Galaxy A17 5G, iPhone 16, Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A17 4G und Xiaomi Redmi A5.

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