Das iPhone 18 Pro soll dasselbe eloxierte Aluminium-Finish erhalten wie bereits das iPhone 17 Pro. Auch wenn vereinzelte Nutzer nach dem dem Marktstart des iPhone 17 Pro Haltbarkeitsprobleme gemeldet haben, bleibt Apple diesem Design offenbar weiterhin treu.

iPhone 18 Pro: Apple setzt offenbar weiterhin auf Aluminium-Design

Das iPhone 17 Pro verabschiedete sich nach zwei Jahren von Titan und kehrte zu einem eloxierten Aluminium-Unibody-Design zurück. Kurz nach dem Verkaufsstart kamen vereinzelte Berichte über Kratzer und abplatzende Oberflächen auf – besonders bei den Farben Dark Blue und Cosmic Orange. Kratz-Tests des YouTubers JerryRigEverything zeigten, dass das eigentliche Gehäuse gegen Alltagsgegenstände wie Schlüssel und Münzen durchaus standhält, das Kameraplateau mit seinen erhöhten, nicht abgefasten Kanten jedoch ein Schwachpunkt ist. Hier äußerte sich Apple. Dazu gesellten sich vereinzelte Berichte über Farbveränderungen bei Cosmic Orange hinzu.

Das iPhone 18 Pro soll denselben Designansatz bieten, so Fixed Focus Digital.

Neue Farben, gleiche Materialien

Für das iPhone 18 Pro sind Gerüchten zufolge vier Farben geplant: Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray und Silver. Die „Signature-Farbe“ des Jahres soll demnach Dark Cherry werden – ein tiefes, weinrotes Dunkelrot, das deutlich gedämpfter wirkt als das Cosmic Orange des Vorjahres. Auf eine Schwarz-Option verzichtet Apple dem Vernehmen nach zum zweiten Mal in Folge.

Die Vorstellung des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wird für September 2026 erwartet – gemeinsam mit dem iPhone Fold.