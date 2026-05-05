Apple plant beim iPhone 18 und dem günstigeren iPhone 18e weitgehend identische Komponenten. Das berichtet zumindest der Leaker Fixed Focus Digital und beruft sich auf eine zuverlässige Quelle aus der Lieferkette.

Weniger Unterschiede zwischen dem iPhone 18 und 18e

Auf Weibo erklärt der Leaker, dass mehrere Bauteile zwischen den beiden Modellen austauschbar sind. Für ihn ist das ein Beleg dafür, dass sich das iPhone 18 und iPhone 18e in der Fertigung technisch immer ähnlicher werden. Dabei stellt er klar, dass das iPhone 18 abgespeckt werden soll.

Fixed Focus Digital hatte das Thema bereits zuvor angedeutet. Zunächst hatte er von Kostensenkungen in der Fertigung gesprochen und später ergänzt, dass dabei auch das Display und der SoC betroffen sein sollen. Das Engineering Validation Testing für das iPhone 18 und iPhone 18e soll parallel im Juni laufen, was ebenfalls für eine gemeinsame technische Basis spricht.

Sollte das iPhone 18 tatsächlich nicht parallel zu den Pro-Modellen im Herbst kommen, würden voraussichtlich im September und Oktober nur das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und das faltbare iPhone Ultra erscheinen. Das iPhone 18, iPhone 18e und iPhone Air 2 sollen dann im Frühjahr 2027 folgen. Damit bleibt das Weihnachtsgeschäft den höherpreisigen iPhones vorbehalten.