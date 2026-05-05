Apple arbeitet angeblich wieder an Solid-State-Tasten mit haptischem Feedback. Ganz neu sind die Gerüchte nicht. Bereits vor ein paar Jahren hieß es, dass das Unternehmen entsprechende Tasten für das iPhone plant. Jetzt berichtet der bekannte Leaker Instant Digital, dass die Solid-State-Tasten zum zwanzigsten Geburtstag des iPhone zum Einsatz kommen sollen.

Solid-State-Tasten für ein nahtloses Design

Bereits im Jahr 2022 gab es Berichte, dass Apple Solid-State-Tasten mit haptischem Feedback für das iPhone 15 Pro einführen will. Das interne Projekt mit dem Namen „Project Bongo“ hatte zum Ziel, die mechanischen Tasten durch Solid-State-Tasten zu ersetzen, die zwischen leichtem und festem Druck unterscheiden können. Das soll den Verschleiß reduzieren und gleichzeitig eine nuanciertere Eingabe ermöglichen. Der Plan wurde jedoch im Entwicklungsprozess verworfen.

Später wurden ähnliche Erwartungen für das iPhone 16 Pro geweckt, aber die Funktion wurde erneut nicht umgesetzt. Das Projekt wurde jedoch laut Instant Digital nie vollständig aufgegeben. Tatsächlich soll es gerade wieder bei Apple intern eine hohe Priorität für die neuen Tasten geben, sodass die Chancen gut stehen, dass die Technik im Jahr 2027 endlich ihre Premiere feiern kann.

Zum zwanzigsten Geburtstag des iPhone strebt das Unternehmen angeblich ein Gerät an, das wie aus einem Guss wirkt. Die Solid-State-Tasten sollen den durchgehenden Look unterstützen, an dem Apple für das Jubiläums-iPhone arbeitet. Berichten zufolge entwickelt der Konzern ein Display, das an allen vier Seiten gewölbt ist, um ein randloses Erscheinungsbild zu erreichen.

Wie Instant Digital auf Weibo schreibt, hat Apple mit den neuen Tasten bereits Praxistests mit Handschuhen, nassen Händen, extremen Temperaturen und einer Schutzhülle erfolgreich durchgeführt. Hinzu kommt ein eigener Mikroprozessor mit besonders niedrigem Energieverbrauch, der die Tasten auch dann funktionsfähig hält, wenn das iPhone ausgeschaltet ist oder der Akku nahezu leer ist.

In demselben Weibo-Beitrag listet Instant Digital weitere Funktionen für das Jubiläumsmodell auf, die bereits mehrfach in Gerüchten kursierten. Dazu zählen ein zweilagiges OLED-Panel, ein unter dem Display verbautes Face ID-Modul und eine ebenfalls unter dem Display platzierte Frontkamera. Zudem nennt er einen Akku mit 6.000 mAh, kabelloses Reverse-Charging sowie eine neue Generation des Ceramic Shield.