Die Banking- bzw. Finanz-App Outbank begleitet uns nun schon seit vielen Jahren. Die App wurde stetig erweitert und nun steht ein frisches Update im App Store bereit, welches Einkaufskonten von REWE, dm und Globus integriert.

Outbank: Update auf Version 3.21.17 ist da

Outbank hat ein Update für seine iPhone- und Mac-App veröffentlicht. Konkret könnt ihr ab sofort Version 3.21.17 herunterladen und installieren. Die größte Neuerung ist sicherlich die Unterstützung weiterer Einkaufskonten. Nachdem im Februar Edeka- und Lidl-Konten integriert wurden, sind nun drei weitere Händler an der Reihe.

Auf vielfachen Kundenwunsch hat Outbank nun auch die Einkaufskonten von REWE, dm und Globus integriert. Wenn ihr die einzelnen Artikel direkt in den Einkaufskonten aufruft, erhaltet ihr eine noch genauere Auswertung eurer Ausgaben.

Zudem gibt es die üblichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Die Entwickler haben einen Fehler beim Umsatzexoort und Drucken behoben, der dann auftreten konnte, wenn Umsätze mit unterschiedlichen Währungen in den Umsatzliste vorhanden waren. Die Zeichencodierung beim PDF-Export wurde optimiert. Die Inhalte aus dem PDF lassen sich nun korrekt kopieren. Die Depotwerte aktualisieren sich nun auch korrekt nach der Aktualisierung in der Wertpapierliste. Zusätzlich enthält das Update zahlreiche kleine Bug- und Crash-Fixes, um sicherzustellen, dass eure App weiterhin zuverlässig und reibungslos läuft.