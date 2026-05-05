Der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv hat eine neue Mega-Aktion gestartet. Ihr erhaltet Waipu.tv Perfect Plus in Kombination mit Netflix mit 50 Prozent Rabatt und zahlt somit nur 9 Euro statt 17,99 Euro pro Monat. Die Aktion gilt sowohl für Neukunden als auch berechtigte Bestandskunden.

50 Prozent Rabatt auf Netflix + Waipu.tv

Ab sofort und zeitlich befristet erhaltet ihr die Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Jahrespakete mit 50 Prozent Rabatt auf die ersten zwölf Monate. Damit wird die Kombination aus Live-TV und Streaming für jeden erschwinglich. Die Aktion ist nur für kurze Zeit auf dieser Sonderseite buchbar.

Ihr sichert euch zwölf Monate lang die beste Kombination aus den begehrten Filmen und Serien von Netflix sowie alle Fernseh-Highlights, zum Beispiel mit den anstehenden Finals der beliebtesten Shows und Serien von ARD, ZDF, RTL, SAT.1 und vielen mehr sowie Live-Events wie beispielsweise die Fußball-WM. waipu.tv bietet über 300 TV-Sender in Full-HD, darunter mehr als 70 Pay-TV-Kanäle, 150 Stunden Aufnahmespeicher sowie paralleles Streaming auf bis zu vier Geräten. Ergänzt wird das Angebot durch die waiputhek mit über 40.000 On-Demand-Inhalten.

Netflix bietet euch den Zugriff auf ein breites Portfolio an internationalen Serien, Filmen und preisgekrönten Originals.

Die Aktionspreise im Überblick