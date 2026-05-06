Apple hat in der Nacht zu heute ein Firmware-Update für das neueste Mitglied seiner AirPods-Familie veröffentlicht. Genau genommen, steht ab sofort das Firmware-Update 8E258 für die AirPods Max 2 bereit. Dieses löst die bisherige Firmware 8E251 ab.

AirPods Max 2: Firmware-Update 8E258 ist da

Ein paar Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple die neuen AirPods Max 2 auf den Markt gebracht hat. Nun steht ein neues Firmware-Update (8E258) als Download bereit. Es ist unklar, welche Verbesserungen das Update im Detail mit sich bringt. Offenbar hatten sich ein paar Fehler ins System geschlichen, die nun beseitigt wurden. In den begleitenden Release-Notes heißt es „Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen“. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten.

Bei den AirPods Max 2 setzt Apple auf den H2-Chip, eine effektivere aktive Geräuschunterdrückung, verbesserte Klangqualität und neue Funktionen wie Adaptives Audio und Live Übersetzung.

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Um die neue Firmware zu erhalten, stellet sicher, dass sich eure AirPods in Reichweite eures iPhones, iPads oder Macs befinden und per Bluetooth verbunden sind. Verbindet anschließend das Apple-Gerät mit WLAN und die AirPods Max 2 mit einem USB-C-Kabel mit dem Stromnetz. Haltet die AirPods Max 2 in Bluetooth-Reichweite des Apple-Geräts und wartet rund 30 Minuten. Nun sollte sich die Firmware automatisch installieren.