Apple TV wurde erstmals bei den Tony Awards berücksichtigt und erhielt insgesamt 12 Nominierungen. Diese verteilen sich allerdings nicht auf mehrere Originals, sondern „nur“ auf das Musical „Schmigadoon!“, welches auf er gleichnamigen Apple TV Serie basiert.
„Schmigadoon!“ erhält 12 Nominierungen bei den Tony Awards 2026
Das Jahr 20226 lief für Apple TV bereits ziemlich erfolgreich. Der Video-Streaming-Dienst erhielt bereits zahlreiche Nominierungen und Awards. Nun kann sich Apple TV berechtigte Hoffnung auf weitere Auszeichnungen machen. „Schmigadoon!“ erhielt 12 Nominierungen, darunter in der Kategorie „Bestes Musical“. Damit ist „Schmigadoon!“ das am häufigsten nominierte Musical des Jahres 2026. „Schmigadoon!“, eine Koproduktion von Apple TV, basiert auf der gleichnamigen Apple-TV-Serie. Die Tony Awards 2026 werden von der Broadway League und dem American Theatre Wing verliehen. Die Gewinner werden am Sonntag, dem 7. Juni, in der Radio City Music Hall in New York City bekanntgegeben.
Übersicht der “Schmigadoon!”-Nominierungen
- Best Musical
- Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Musical — Sara Chase
- Best Performance by an Actress in a Featured Role in a Musical — Ana Gasteyer
- Best Direction of a Musical — Christopher Gattelli
- Best Original Score (Music and/or Lyrics) Written for the Theatre — Music & Lyrics, Cinco Paul
- Best Book of a Musical — Cinco Paul
- Best Orchestrations — Doug Besterman and Mike Morris
- Best Choreography — Christopher Gattelli
- Best Sound Design of a Musical — Walter Trarbach
- Best Lighting Design of a Musical — Donald Holder
- Best Costume Design of a Musical — Linda Cho
- Best Scenic Design of a Musical — Scott Pask
