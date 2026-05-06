Im vergangenen Jahr kündigte EufyMake den UV-Drucker E1 an. Es folgte eine Kickstarter-Kamapgner und mehr als 17.000 Unterstützer weltweit haben das Projekt im vergangenen Jahr begleitet und die starke Nachfrage nach personalisiertem UV-Druck bewiesen. Ab sofort ist der eufyMake UV-Druckers E1 erhältlich, bis zum 31. Mai 2026 zum Einführungspreis ab 2299 Euro.

eufyMake UV-Druckers E1 ab sofort erhältlich

Blicken wir noch einmal auf die Eckdaten des EufyMake E1. Dank der Amass3D-Technologie lassen sich 3D-Reliefstrukturen mit bis zu 5 mm Höhe erzeugen. Dadurch entstehen nicht nur visuell ansprechende, sondern auch fühlbare Oberflächen. Beispiele sind:

Leder-Optik auf Holz

Pinselstrich-Imitationen auf Leinwand

geprägte Beschriftungen auf Metall

Das System arbeitet mit einem Farbspektrum von über einer Million Nuancen und erreicht eine Auflösung von bis zu 1.440 DPI. So entstehen besonders detailreiche und langlebige Druckergebnisse.

Ein weiterer Vorteil ist die breite Materialunterstützung: Der Druck ist auf über 300 Materialien möglich – darunter Holz, Metall, Glas oder Leder. Für Stabilität sorgt eine speziell entwickelte UV-Tinte, die witterungsbeständige Ergebnisse liefert. Ergänzt wird das Ganze durch das JetClean-System, das:

Verstopfungen reduziert

Wartungsaufwand minimiert

ein gleichmäßiges Druckbild auch bei wechselnder Nutzung sicherstellt

Insgesamt richtet sich das System an Anwender, die hochwertige, strukturierte Drucke auf unterschiedlichsten Materialien realisieren möchten – mit möglichst geringem Wartungsauf.

Zum Verkaufsstart ist der eufyMake E1 bis zum 31. Mai 2026 auf der eufyMake Webseite ab 2.299 Euro erhältlich. Ihr profitiert im Aktionszeitraum von Preisnachlässen von bis zu 400 Euro sowie von Zusatzleistungen im Gesamtwert von bis zu 620 Euro. Nach Abschluss der Early-Access-Phase steigt der Preis auf 2.499 Euro für das Basic Bundle und 3.299 Euro für das Deluxe Bundle.