Apple wechselt beim iPhone 18 Pro voraussichtlich auf eine neue Display-Technologie. Laut einem Bericht von The Elec kommt bei den OLED-Panels der nächsten Pro-Generation LTPO+ zum Einsatz, eine Weiterentwicklung der bisherigen LTPO-Technik aus dem iPhone 17 Pro.

LTPO+ im iPhone 18 Pro

Die LTPO-Technik sorgt seit einigen Jahren dafür, dass das iPhone seine Bildwiederholrate dynamisch anpassen kann. LTPO+ baut auf diesem Prinzip auf und setzt Oxidmaterialien an mehr Stellen der Pixelsteuerung ein als bisher. Das Ergebnis ist eine feinere Kontrolle des Stromflusses zu den OLED-Pixeln, wodurch sich das Display genauer an die Umgebung und den Inhalt anpassen lässt.

In der Praxis dürften zwei Effekte spürbar werden. Zum einen profitiert die Akkulaufzeit vom optimierten Energiebedarf des Panels. Zum anderen reagiert die Helligkeitssteuerung präziser. Das ungleichmäßige Erscheinungsbild oder leichte Flackern, das bei sehr niedriger Helligkeit auftreten kann, sollte dadurch weniger sichtbar sein.

An den Abmessungen ändert sich dem Bericht zufolge nichts. Das iPhone 18 Pro behält 6,3 Zoll, das Pro Max 6,9 Zoll. Geliefert werden die Panels von Samsung Display und LG Display. BOE konnte sich für die diesjährigen Flaggschiffe keinen Zuschlag von Apple sichern, was für den chinesischen Hersteller einen Rückschlag bedeutet, nachdem das Unternehmen beim iPhone 17 Pro noch zu den Zulieferern gehörte. Ob das iPhone Ultra ebenfalls auf die neue Technik setzt, lässt der Bericht offen.