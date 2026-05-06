Der bekannte Weibo-Leaker Instant Digital meldet sich erneut zum sogenannten iPhone Ultra zu Wort. Seinen Informationen zufolge sorgt das interne Design des Geräts dafür, dass das erste faltbare iPone das am einfachsten zu öffnenden und zu reparierenden Foldable auf dem Markt sein wird.

Durchdachte Ingenieursarbeit zahlt sich aus

Laut dem Leaker geht die „unglaublich konsequente Engineering-Logik“ des Geräts auf. Er beschreibt die interne Komponentenanordnung als „logisch und zugleich elegant“ und kündigt an, dass Teardown-Videos nach dem Launch seine Aussagen bestätigen werden. Besonders hervorzuheben: Das iPhone Ultra verzichtet dem Bericht zufolge auf das komplexe Flachbandkabelgeflecht, das bei konkurrierenden Foldables die Demontage erschwert – und erreicht stattdessen einen bisher einzigartigen Grad an Modularität.

Platinensitz ermöglicht cleveres Kabelmanagement

Bereits im Februar hatte Instant Digital berichtet, dass das Mainboard im iPhone Ultra auf der rechten Seite des Geräts sitzt. Da Apple die Lautstärketasten – abweichend von allen anderen iPhone-Modellen – an der Oberkante des Geräts platziert, können die Kabel direkt nach oben geführt werden, ohne quer über das Display laufen zu müssen. Das maximiert den nutzbaren Innenraum erheblich.

Die interne Struktur soll auf einem innovativen gestapelten Design basieren, bei dem nahezu der gesamte Platz Display und Akku gewidmet ist. Dabei soll das iPhone Ultra den bislang größten Akku aller iPhone-Modelle erhalten.

Was bisher über das iPhone Ultra bekannt ist

Das faltbare iPhone, das als iPhone Fold oder iPhone Ultra auf den Markt kommen könnte, soll mit einem 7,8-Zoll-Innendisplay und einem 5,5-Zoll-Außendisplay ausgestattet sein. Als Prozessor ist der A20-Chip mit C2-Modem im Gespräch. Gleichzeitig werden Touch ID statt Face ID, eine Dual-Kamera auf der Rückseite, eSIM-only und drei Speicheroptionen kolportiert. Der Startpreis soll jenseits der 2000 Dollar liegen.

Die Vorstellung des iPhone Ultra wird gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max für Herbst 2026 erwartet.