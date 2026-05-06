Auf X kursiert ein neues, angebliches CAD-Rendering des iPhone 18 Pro. Der Account @earlyappleleaks hat das Bild veröffentlicht und sieht darin laut eigener Aussage die Bestätigung einer kleineren Dynamic Island für das iPhone 18 Pro.

Die Dynamic Island könnte schrumpfen

CAD-Renderings stammen häufig aus den Zulieferbetrieben und entsprechen den technischen Vorlagen, die Hersteller Monate vor dem Marktstart an Hüllen- und Zubehörproduzenten weitergeben. Ob das neue Rendering authentisch ist, lässt sich nicht mit Gewissheit beurteilen, da @earlyappleleaks in der Leak-Szene noch wenig Reputation besitzt.

Zuvor hatte derselbe Leaker das Foto eines angeblichen iPhone 18 Pro-Prototyps gezeigt, mit verkleinerter Dynamic Island und einem unter dem Display erkennbaren Face ID-Sensor. Sollten die Face ID-Komponenten tatsächlich unter dem Panel platziert werden, lässt sich die Aussparung im Display entsprechend deutlich verkleinern.

Im vergangenen Jahr gab es widersprüchliche Berichte zu der Frage, ob die iPhone 18 Pro-Modelle weiterhin eine Dynamic Island bekommen oder auf ein Punch-Hole im Display mit Face ID unter dem Display umsteigen. Letztlich einigten sich mehrere bekannte Weibo-Leaker und Bloombergs Mark Gurman darauf, dass Apple die Dynamic Island beim iPhone 18 Pro verkleinert, aber nicht abschafft. Ähnliche Berichte gab es bereits vor dem Release des iPhone 17 Pro. Dort blieb die Aussparung am Ende gleich groß.