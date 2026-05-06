Apple ist dazu übergegangen, weitere Mac-Konfigurationen aus seinem Online-Store zu entfernen. Ab sofort lässt sich der Mac mini nicht mehr mit 32GB und 64GB RAM konfigurieren. Zudem habt ihr keine Möglichkeit mehr, den Mac Studio M3 Ultra mit 256GB RAM zu bestellen. Grund für die Entscheidung ist die weltweite Speicherkrise.

Apple streicht weitere Mac-Konfigurationen

Seit längeren blicken wir auf die Lieferzeiten des Mac Studio und Mac mini. Diese haben sich in den letzten Wochen deutlich erhöht und Apple hat in der Vergangenheit bereits verschiedene Konfigurationen aus dem Programm genommen. Nun wurden die nächsten Macs gestrichen.

Blicken wir zunächst auf den Mac mini. Der Mac mini M4 kann „nur“ noch mit 16GB und 24GB RAM bestellt werden, da die 32GB Option entfernt wurde. Der Mac mini M4 Pro ist ab sofort nur noch mit 24GB und 48GB RAM konfigurierbar. Bereits in der vergangenen Woche entfernte Apple den Mac mini mit M4 mit 256GB SSD, so dass das neue Einstiegsmodell 512GB SSD bietet.

Der Mac Studio mit m3 Ultra ist jetzt nur noch mit 96 GB RAM erhältlich, höhere Speicherkapazitäten sind nicht mehr verfügbar. Die Lieferzeiten für die restlichen Modelle betragen bis zu drei Monate.

Tim Cook hatte zuletzt zu verstehen gegeben, dass es noch Monate dauern wird, bis sich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage beim Mac mini und Mac Studio einstellt. Laut Cook hat Apple die Nachfrage nach dem Mac mini und dem Mac Studio unterschätzt, insbesondere bei Kunden, die ein Gerät für die lokale Ausführung von KI- und agentenbasierten Tools suchen. Zudem erwartet Apple in den kommenden Monaten deutlich höhere Speicherkosten. Weltweite Lieferengpässe aufgrund der hohen Nachfrage nach KI-Servern haben die Preise für Speicherchips beeinflusst und zu hohen Preisen und Speicherknappheit geführt.