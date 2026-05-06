Congstar hat eine neue Allnet-Flat-Aktion aufgelegt, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Das Motto lautet „Mehr Daten, gleicher Preis“. Egal, ob ihr euch für die Allnet Flat XS, S, M oder L entscheidet, ihr erhaltet deutlich mehr monatliches Datenvolumen.

Neue Congstar Aktion: deutlich mehr Datenvolumen zum selben Preis

Ab sofort startet eine neue congstar Allnet Flat Aktion. Diese ist nur kurze Zeit bis zum 26.05.2026 gültig. Neukunden erhalten bei Buchung über congstar.de deutlich mehr Datenvolumen zum selben monatlichen Preis. Alle Tarife sind 5G-fähig und bieten bis zu 50 Mbit/s im Download.

Congstar Allnet-Flat XS

10GB statt 5GB Datenvolumen

14 Euro pro Monat

Congstar Allnet-Flat S

30GB statt 10GB Datenvolumen

19 Euro pro Monat

Congstar Allnet-Flat M

100GB statt 15GB Datenvolumen

24 Euro pro Monat

Congstar Allnet-Flat L

150GB statt 20GB Datenvolumen

29 Euro pro Monat

Alle Tarife könnt ihr mit ohne Mindestvertragslaufzeit (einmaliger Anschlusspreis: 35 Euro) und mit einer Laufzeit von 24 Monaten (einmaliger Anschlusspreis: 15 Euro) buchen. Darüberhinaus hat Congstar aktuell den Bonus für die Rufnummernmitnahme von 10 Euro auf 40 Euro erhöht.

>>> Hier geht es zur Congstar Aktion <<<