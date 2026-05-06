Congstar hat eine neue Allnet-Flat-Aktion aufgelegt, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Das Motto lautet „Mehr Daten, gleicher Preis“. Egal, ob ihr euch für die Allnet Flat XS, S, M oder L entscheidet, ihr erhaltet deutlich mehr monatliches Datenvolumen.
Neue Congstar Aktion: deutlich mehr Datenvolumen zum selben Preis
Ab sofort startet eine neue congstar Allnet Flat Aktion. Diese ist nur kurze Zeit bis zum 26.05.2026 gültig. Neukunden erhalten bei Buchung über congstar.de deutlich mehr Datenvolumen zum selben monatlichen Preis. Alle Tarife sind 5G-fähig und bieten bis zu 50 Mbit/s im Download.
Congstar Allnet-Flat XS
- 10GB statt 5GB Datenvolumen
- 14 Euro pro Monat
Congstar Allnet-Flat S
- 30GB statt 10GB Datenvolumen
- 19 Euro pro Monat
Congstar Allnet-Flat M
- 100GB statt 15GB Datenvolumen
- 24 Euro pro Monat
Congstar Allnet-Flat L
- 150GB statt 20GB Datenvolumen
- 29 Euro pro Monat
Alle Tarife könnt ihr mit ohne Mindestvertragslaufzeit (einmaliger Anschlusspreis: 35 Euro) und mit einer Laufzeit von 24 Monaten (einmaliger Anschlusspreis: 15 Euro) buchen. Darüberhinaus hat Congstar aktuell den Bonus für die Rufnummernmitnahme von 10 Euro auf 40 Euro erhöht.
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