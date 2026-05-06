Das Halbfinal-Hinspiel der UEAFA Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München hat das Herz eines jeden Fußball-Fans bereits höher schlagen lassen. Nun steht das entscheidende Rückspiel an und dieses gibt es live nur auf DAZN.

Nur auf DAZN: FC Bayern München – Paris Saint-Germain heute im Live-Stream

Der Einzug ins Finale ist nach wie vor offen. Nach dem spektakulären 5:4 im Hinspiel stehen sich der FC Bayern München und Paris Saint-Germain im Rückspiel der UEFA Champions League erneut gegenüber. Ein Duell, das bereits jetzt zu den eindrucksvollsten Begegnungen der laufenden Saison zählt und dessen Fortsetzung alles verspricht, was Fußballfans auf der ganzen Welt begeistert.

Nur auf DAZN könnt ihr live dabei sein und miterleben, wer den entscheidenden Schritt Richtung Champions-League-Finale macht. Wie eingangs erwähnt, lieferten Bayern und PSG im Hinspiel ein Offensivfeuerwerk mit neun Toren und enormer Intensität von der ersten bis zur letzten Minute. So viele Treffer gab es in einem Champions-League-Halbfinale noch nie. Die Ausgangslage für das Rückspiel könnte kaum offener sein.

DAZN begleitet diesen Abend mit Top-Berichterstattung, fundierten Analysen und exklusiven Einblicken. Ab 20:00 Uhr meldet sich DAZN live aus der Allianz Arena in München und stimmt mit einem hochkarätig besetzten Team auf das Rückspiel ein.

Am Wochenende geht es auf DAZN unter anderem mit der Fußball-Bundesliga weiter. Am Samstagnachmittag erlebt ihr die Bundesliga Konferenz, u.a. mit dem Kampf um die Qualifikation für die UEFA Champions League im Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart.

Am Sonntag geht es in der Bundesliga weiter mit Abstiegskampf pur: HSV gegen Freiburg, der 1. FC Köln gegen Heidenheim und das Aufeinandertreffen von Mainz und Union Berlin.

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