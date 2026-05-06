Im Sommer dieses Jahres findet die FIFA-WM 2026 statt. Im Vorfeld hat Signify nun „Sports Live“ für Philips Hue und WiZ angekündigt. „Sports Live“ greift auf Live-Spieldaten von Fußballspielen zurück, um entscheidende Momente wie Tore oder gelbe und rote Karten mit passenden Lichteffekten zu unterlegen.

Philips Hue kündigt „Sports Live“ an

Philips Hue möchte die Geschehnisse auf dem Rasen noch näher ins Wohnzimmer bringen. Sobald ein Tor fällt oder der Schiedsrichter eine Karte zückt, lösen die verbundenen Lampen und Leuchten einen passenden Lichteffekt aus.

Das System „Sports Live“ ist gezielt auf Live-Erlebnisse ausgelegt und sorgt für eine enge Verzahnung zwischen Spielgeschehen und visuellen Effekten. Ein zentraler Punkt ist die präzise Synchronisation: Zeitabläufe lassen sich so fein abstimmen, dass selbst kleine Übertragungsverzögerungen ausgeglichen werden. Dadurch bleiben Licht- und Spielevents jederzeit im Einklang. Auch bei Unterbrechungen bleibt das Erlebnis konsistent. Wird die Wiedergabe pausiert, stoppen automatisch auch die Lichteffekte. Nach dem Fortsetzen synchronisiert sich das System selbstständig wieder mit dem aktuellen Spielstand. Die Grundlage dafür bildet eine integrierte Live-Sportdaten-API, die Ereignisse und Highlights in Echtzeit erfasst und direkt ins System einspeist.

Die Einrichtung ist schnell erledigt und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Ihr müsst lediglich euer Lieblingsteam auswählen und kompatible Lichtpunkte mit „Sports Live“ verbinden – das System synchronisiert sich anschließend von selbst mit den Live-Spieldaten. Wie sieht das Zusammenspiel mit Philips Hue aus? Über die Hue Bridge werden alle Lampen und Leuchten mit der „Sports Live“-Software verbunden, um eine Echtzeit-Synchronisation zu gewährleisten. Weil das gesamte Hue Ökosystem untereinander vernetzt ist, lässt sich das Erlebnis je nach Einrichtung ganz einfach von einem einzelnen Raum auf zusätzliche Bereiche erweitern.