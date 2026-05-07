Es gibt Neuheiten auf Apple Arcade. Ab sofort stehen vier neue Spiele auf der Apple Spiele-Abo-Plattform bereit. zu „Nick Jr. Replay!“ gesellen sich Good Pizza, Great Pizza+, Perchang World und Ultimate 8 Ball Pool+.

Vier neue Spiele auf Apple Arcade

Ab sofort stehen neue Spiele auf Apple Arcade bereit. Highlight für den Familienspaß ist sicherlich „Nick Jr. Replay!„. Ab sofort könnt ihr mit Nick Jr. Replay! in eine Welt voller Wunder eintauchen – eine App vollgepackt mit Figuren aus beliebten Kindersendungen wie Dora, Blue’s Clues & You!, Blaze und die Monster-Maschinen, Bubble Guppies, Team Umizoomi, Shimmer und Shine oder Teenage Mutant Ninja Turtles.

Insgesamt könnt ihr 50 Retro-Spiele von Nick Jr. wiederentdecken, die alle originalgetreu in einer lebendigen, interaktiven Welt erhalten geblieben sind.

Darüberhinaus warten ab sofort drei weitere Spiele auf Abonnenten von Apple Arcade: Good Pizza, Great Pizza+, ein gemütlicher Koch- und Business-Simulator mit toller Story; Perchang World, eine spannende Weiterentwicklung des erfolgreichen Physik Puzzlespiels; und Ultimate 8 Ball Pool+, wo spannende Billard Duelle auf fotorealistische Grafik treffen.

Alles in allem stehen über 200 Spiele auf Apple Arcade zur Verfügung – ohne Werbung und ohne In-App-Käufe. Apple Arcade ist für 6,99 Euro pro Monat mit einem kostenlosen einmonatigen Probeabo erhältlich. Zudem ist Apple Arcade Bestandteil von den Apple One Bundle-Angeboten.