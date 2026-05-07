Wöchentlich kündigt Apple TV neue Original-Serien und-Filme. Nachdem wir euch kürzlich auf den kommenden Film „Propeller One-Way Night Coach“ hingewiesen haben, geht es nun mit einer neuen Action-Thriller-Serie names „Disavowed“ weiter.

Apple TV kündigt „Disavowed“ an

Apple TV hat die Erweiterung seines Programms um „Disavowed“ angekündigt. Dabei handelt es sich um eine actiongeladene Thriller-Serie mit dem Emmy- und Golden-Globe-nominierten James Marsden („Your Friends & Neighbors“, „Paradise“) in der Hauptrolle. Dieser fungiert gleichzeitig als Executive Producer.

Das Drehbuch wurde von Art Marcum und Matt Holloway. Geschrieben Die Serie stammt von Art Marcum und Matt Holloway („Iron Man“, „Uncharted“) und ist als fortlaufende Produktion angelegt. Sie basiert auf einer Originalidee von Marcum und Holloway.

Marsden spielt den legendären CIA-Agenten Brad Griffin, der mitten in einer weltweiten Jagd nach einem schwer fassbaren Attentäter, der seinen Kollegen getötet hat, abrupt entlassen wird. In Ungnade gefallen und von der Welt der Geheimdienste geächtet, ist für Brad alles möglich, als er beschließt, die 15 Millionen Dollar Belohnung des Bundes für den Kopf des Attentäters einzustreichen.