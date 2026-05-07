Apple TV hat heute nicht nur einen neuen Original-Film angekündigt, sondern gleichzeitig auch das Key-Artwork und den offiziellen Trailer veröffentlicht. Bei dem Apple Original Film handelt es sich um „Propeller One-Way Night Coach“.

“Propeller One-Way Night Coach“: Trailer ist da

Apple TV hat den den Trailer und das Key-Artwork für den mit Spannung erwarteten neuen Film „Propeller One-Way Night Coach“ enthüllt, der von dem zweifach für den Oscar nominierten und mit dem Golden Globe und dem Emmy Award ausgezeichneten John Travolta geschrieben, inszeniert, gesprochen und produziert wurde.

Im goldenen Zeitalter der Luftfahrt begeben sich der junge Flugzeugenthusiast Jeff (gespielt vom Newcomer Clark Shotwell) und seine Mutter (Kelly Eviston-Quinnett) auf eine Reise quer durchs Land nach Hollywood – ein Flug, der sich zu einem unvergesslichen Erlebnis entwickelt. Zwischen Bordverpflegung, charmanten Flugbegleiterinnen (gespielt von Ella Bleu Travolta und Olga Hoffmann), unerwarteten Zwischenstopps, schillernden Passagieren und einem aufregenden Blick in die erste Klasse entfaltet sich die Reise in magischen und überraschenden Momenten und prägt Jeffs Zukunft.

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„Propeller One-Way Night Coach“ ist laut Apple ein Film für die ganze Familie und feiert nach seiner Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 am Freitag, den 29. Mai 2026, weltweite Premiere auf Apple TV+.