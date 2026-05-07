Spotify hat bekannt gegeben, dass der persönlich Spotify DJ ab sofort auch Deutsch spricht. Dies ist allerdings nicht die einzige neue Sprache, die der Spotify DJ jetzt spricht. Zu Deutsch gesellen sich noch Französisch, Italienisch und Brasilianisches Portugiesisch

„Hallo DJ!“ – Der persönliche Spotify DJ spricht jetzt auch Deutsch

Seit über drei Jahren steht der Spotify DJ mittlerweile, zumindest in einer Beta-Phase, zur Verfügung. Nun schlägt Spotify das nächste Kapitel auf. Ab sofort ist DJ auch für Premium-Nutzer in Brasilien, Deutschland, Frankreich, Israel, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz und Südkorea verfügbar – ergänzt um vier neue Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Brasilianisches Portugiesisch. Damit haben Premium-Nutzer in mehr als 75 Ländern und Regionen die Möglichkeit, das beliebte Feature zu nutzen.

Jede der vier neuen DJ-Personas bringt dabei ihre ganz eigene Persönlichkeit mit:

Ben (Deutsch) – warm, präsent und angenehm locker

Maïa (Französisch) – mühelos cool

Alex (Italienisch) – warm, geerdet und informativ

Dani (Brasilianisches Portugiesisch) – vielseitig und begeisternd

DJ bietet Spotify Premium-Nutzern eine kuratierte Auswahl an Songs sowie Kommentare zu Künstlern und Tracks, die auf den individuellen Musikgeschmack zugeschnitten sind. Die Funktion ist direkt auf der Spotify Startseite verfügbar. Eine personalisierte Session startet mit einem Tippen auf die DJ-Karte – alternativ lässt sich „DJ“ in der Suchleiste eingeben. Über das Drei-Punkte-Menü (…) der DJ-Karte könnt ihr zwischen den vier neuen Stimmen, dem englischsprachigen Original DJ X sowie der spanischsprachigen DJ Livi wählen.