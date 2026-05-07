Anfang dieser Woche hat Apple den Release Candidate zu watchOS 26.5, iOS 26.5 und Co. veröffentlicht. Aus dem Release-Notes geht hervor, dass Apple mit dem kommenden Apple Watch Update zwei Fehler beseitigt und ein neues Zifferblatt auf die Apple Smartwatch bringt.

watchOS 26.5 behebt zwei Bugs und bringt ein neues Zifferblatt

Wir gehen davon aus, dass Apple Anfang nächster Woche die finale Version von watchOS 26.5 veröffentlichen wird. Wenn wir uns festlegen müssten, so rechnen wir am Montag (11. Mai 2026) mit der Freigabe.

Begleitend zum Release Candidate hat Apple die Release-Notes zur Verfügung gestellt. Zwei Fehler werden mit dem kommenden Apple Watch Update beseitigt. watchOS 26.5 behebt ein Problem, bei dem Nachrichten auf der Apple Watch möglicherweise SMS anstelle von iMessage verwendeten, wenn sie mit einem Dual-SIM-iPhone gekoppelt war. Zudem wird ein ein Problem behoben, bei dem Audiobenachrichtigungen der Trainings-App möglicherweise nicht abgespielt wurden, wenn sich das iPhone nicht in der Nähe befand.

Darüberhinaus beinhaltet watchOS 26.5 ein neues Zifferblatt „Pride Luminance“, das ein dynamisches Farbspektrum darstellt. Dieses kann über die Zifferblattgalerie hinzugefügt werden.