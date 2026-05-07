WOW – der Streaming-Dienst von Sky – führt mit „WOW Live Sport Young“ ein neues Angebot ein, welches sich spezielle an eine junge Generation von Sportfans richtet. Alle 18- bis 26-Jährigen erhalten auf das WOW Live-Sport-Abo 5 Euro monatlichen Rabatt.

WOW startet „Live-Sport Young“: Sky-Streaming für 18- bis 26-Jährige mit Rabatt

WOW hat ein neues Angebot für junge Menschen gestaltet. Ab sofort erhalte alle 18- bis 26-Jährigen das WOW Live-Sport-Abo zu vergünstigten Konditionen. Konkret gibt es einen Preisvorteil von 5 Euro pro Monat gegenüber dem regulären Jahresabo.

Damit geht WOW mit dem „Trend“, jüngerer Zielgruppen spezielle Angebote zu unterbreiten. Dies hat sich bereits in verschiedenen Branchen etabliert. Wir denken unter anderem an den Mobilfunkbereich und das Bankenwesen. Mit dem U27-Angebot greift WOW diesen Ansatz auf und überträgt ihn erstmals auf den Streamingmarkt für Live-Sport.

Das WOW Live-Sport-Abo ist ab sofort im U27-Angebot für 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten erhältlich (regulär 29,99 Euro). Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit geht das Abo in ein monatlich kündbares Modell zum regulären Preis von 44,99 Euro über. Alternativ kann erneut ein Jahresabo abgeschlossen werden.

Was bietet das WOW Live-Sport-Abo? Unter andern sind alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf inkludiert.

Die Altersverifikation erfolgt über einen externen Dienstleister. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Nutzer einen Code, der im Bestellprozess eingelöst werden kann.

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