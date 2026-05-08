Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an AirPods mit KI-Kameras arbeitet, Nun taucht ein neuer Bericht auf, dass diese AirPods einen weiteren Meilenstein ihrer Entwicklung erreicht haben. Demnach befinden sich diese in der Design Validation Testing Phase (DVT). Das Design ist nahezu fertiggestellt – ebenso wie der Funktionsumfang – und die frühe Massenproduktion könnte bald beginnen.

AirPods mit KI-Kameras erreichen weiteren Meilenstein der Entwicklung

Apple mit den AirPods der nächsten Generation offenbar ein neues Kapitel aufschlagen. Diese soll nicht mehr „nur“ als Kopfhörer dienen, sondern ein neues Aufgabenfeld übernehmen. Die AirPods sollen über integrierte KI-Kameras verfügen, die Siri visuelle Informationen über die Umgebung des Trägers liefern. Dabei soll das Design den bisherigen AirPods Pro 3 weitestgehend ähneln.

Die Kameras solltet ihr euch nicht als klassischer Kameras vorstellen mit denen ihr Fotos schießen könnt. Diese Kameras soll ausschließlich KI-Zwecken dienen. Die werden als „die Augen“ für Siri fungieren und die Umgebung um einen Nutzer herum in niedriger Auflösung erfassen. Die AirPods mit Kameras werden über eine kleine LED verfügen, die aufleuchtet, wenn visuelle Daten in die Cloud übertragen werden.

Die Idee besteht laut Bloomberg darin, Nutzern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu einem Gegenstand zu stellen, den sie gerade betrachten. So könnten sie beispielsweise vor Lebensmitteln stehen und fragen, was sie zum Abendessen kochen sollen. Dies entspricht einer ähnlichen Nutzererfahrung, wie man sie beim Hochladen von Fotos in KI-Diensten – etwa OpenAIs ChatGPT oder der integrierten „Visual Intelligence“-Funktion des iPhones – gewinnt.

Darüberhinaus soll Apple an weiteren Einsatzmöglichkeiten für die AirPods mit Kamera arbeiten. Die AirPods könnten einem Nutzer eine Erinnerung geben, die auf einem von der Kamera erfassten Bild basiert; alternativ könnte es visuelle Eindrücke aus der Umgebung nutzen, um noch präzisere Abbiegeanweisungen zu liefern. So könnte die KI etwa auf ein bestimmtes Orientierungspunkt in Blickrichtung verweisen, um den Nutzern den richtigen Zeitpunkt zum Abbiegen anzuzeigen.

Wann sind die AirPods mit KI-Kameras zu erwarten. Auch auf diesen Punkt geht der Bericht ein. Es heißt, dass Apple ursprünglich einen Verkaufsstart für die erste Jahreshälfte 2026 geplant hatte. Dieser Start wurde jedoch aufgrund der Verzögerungen beim großen Siri-Upgrade verschoben. Mit dem Siri-Upgrade ist im Herbst rund um die Freigabe von iOS 27 zu rechnen. Vorher werden die neuen AirPods mit KI-Kameras sicherlich nicht auf den Markt kommen.

Apple rechnet mit einer starken Nachfrage nach AirPods mit integrierten Kameras und arbeitet derzeit an der Sicherstellung der Komponenten für die Massenproduktion.