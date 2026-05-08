Apple entwickelt einem aktuellen Bericht zufolge gleich mehrere neue KI-Hardware-Produkte. Dabei soll es sich um ein sogenanntes „Pendant“ (Anhänger) mit Kameras, eine smarte Brille sowie AirPods mit integrierten Kameras handeln. Das letzte genannte Produkt soll dabei in der Entwicklung am weitesten fortgeschritten sein.

Der Anhänger: Apples Antwort auf den Humane AI Pin

Das „Pendant“ wird von Bloomberg als AirTag-großes Wearable beschrieben, das an Kleidung geklippt oder als Kette getragen werden kann. Dabei soll sich eine Kette (oder ähnliches) über ein Loch im Gehäuse einfädeln lassen. Das Gerät erinnert konzeptionell an den Humane AI Pin, soll jedoch kein eigenständiges Produkt sein, sondern als iPhone-Zubehör funktionieren.

Laut Mark Gurman ist eine Always-on-Kamera sowie ein Mikrofon für Siri-Sprachbefehle geplant – ein Display oder Laser-Projektor fehlt hingegen. Das Pendant besitzt zwar einen eigenen Chip, dessen Leistung ist jedoch begrenzt. Die eigentliche Datenverarbeitung soll größtenteils auf dem gekoppelten iPhone stattfinden. Ob Apple auch einen Lautsprecher integriert, ist offenbar noch nicht entschieden.

In den Bericht heißt es weiter, dass sich dieses Projekt noch in einer frühen Phase der Entwicklung und eine Ankündigung nicht vor 2027 erfolgt. Denkbar ist allerdings auch, dass Apple das Gerät komplett einstampft.

Smart Glasses: Vorstellung noch 2026, Marktstart 2027

Parallel entwickelt Apple KI-Smart-Glasses, die ähnlich den Meta Ray-Bans mit eingebauten Kameras für Fotos und Videos ausgestattet sein sollen – ergänzt um Lautsprecher und Mikrofon für Musik, Anrufe und Siri-Benachrichtigungen.

Apple setzt dabei auf eigene Kunststoffrahmen in mindestens vier Designvarianten, einem größeren rechteckigen Rahmen ähnlich den Ray-Ban Wayfarers, einem schlankeren Rechteckdesign ähnlich den Brillen von Tim Cook, sowie größeren und kleineren Oval- bzw. Rundformen. Als Farboptionen werden unter anderem Schwarz, Ozeanblau und Hellbraun getestet. Die Kameras sollen vertikal ausgerichtete ovale Linsen besitzen.

Gurman erwartet eine Vorstellung Ende 2026 oder Anfang 2027 – der tatsächliche Verkauf startet in jedem Fall erst 2027. Die Brille soll eng mit dem iPhone und Apple Intelligence zusammenarbeiten, etwa für kontextsensitive Siri-Funktionen wie schritthaltende Navigationsanweisungen.